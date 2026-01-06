Aliyev’den net mesaj: Azerbaycan askerini Gazze’ye göndermeyeceğiz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gazze'de çatışmalar sona erdiğinde ve insani yardım erişimi genişlediğinde bölgeyi güvence altına almak için kurulması önerilen Gazze İstikrar Gücüne asker göndermelerinin öngörülmediğini bildirdi.

Aliyev, yerel televizyon kanallarına verdiği röportajda, Gazze İstikrar Gücüne katılım için teklif aldıklarını fakat bu oluşumun görev tanımının bugüne kadar net olmadığını söyledi.

Azerbaycan askerlerinin daha önce Irak, Kosova ve Afganistan'da barış gücü misyonlarında yer aldığını hatırlatan Aliyev, çatışma yaşanan operasyonlara katılmadıklarını ve bundan sonra da Azerbaycan sınırları dışında çatışmalı görevlere katılmalarının öngörülmediğini belirtti.

Aliyev, Azerbaycan'ın her bir vatandaşının kendileri için değerli olduğunu vurgulayarak "Biz birilerinin hatırı için Azerbaycanlıların hayatını ve sağlığını riske atma niyetinde değiliz" dedi.

Azerbaycan sorunlar yaşadığında kendi kaderine terk edildiğini vurgulayan Aliyev, "Kimse bizi savunmadı. Kendilerine olan tüm saygıma ve acılarına ortak olmama rağmen Filistin de bizi pek savunmadı" ifadelerini kullandı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) çerçevesinde Filistin dahil, diğer üye ülkelerin Azerbaycan'ı destekleyen kararlar aldığını hatırlatan Aliyev, "Bunun için tüm ülkelere minnettarız. Azerbaycan da hem Birleşmiş Milletlerde (BM) hem Bağlantısızlar Hareketinde hem de İslam İşbirliği Teşkilatında her zaman Filistin'i ve Filistin devletinin kurulmasını desteklemiştir. Azerbaycan'da Filistin Büyükelçiliği de faaliyet göstermektedir, hem de Azerbaycan’ın mali desteği sayesinde. Benim tutumum her zaman şöyle olmuştur; Arap ülkelerinin meselelerini Arap devletlerinin kendileri çözmelidir" diye konuştu.

ABD'nin BM'deki temsilcisinin Azerbaycan'ın Gazze İstikrar Gücüne katılmaya onay verdiği yönünde asılsız açıklamalarda bulunduğunu söyleyen Aliyev, "Biz onay vermedik ve diplomatik kanallarla Amerikan yönetimine, bu tür asılsız açıklamaların kabul edilemez olduğunu ilettik. Gazze İstikrar Gücüne ilişkin ABD'ye 20 sorudan oluşan belge gönderdik. Bu hususlar açığa kavuşturulmadan, Azerbaycan'ın herhangi bir misyona katılımı öngörülmemektedir" değerlendirmesini yaptı.