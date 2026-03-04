  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yol kenarında açıyor ve şifa saçıyor! Avrupa’nın en çok araştırdığı bitki oldu... Otomobil devi gözünü kararttı: Tam 309.100 TL indirim yaptı! Yeni araştırma sonucu ortaya çıktı Gece uykusunu kaç saat uyumalıyız? Savaş korkusu 35 milyar dolarlık adım attırdı: Kaan yerine Güney Kore'den KF-21 savaş uçağını alacaklar İran savaşı sürerken Erakçi'den flaş Trump açıklaması! Tüm dünyaya haykırdı... Dijital üsler hedefte: Veri merkezleri artık savaş alanının bir parçası İsrail'e para yağdıran ülkeler belli oldu! İkinci sıradaki ülke şaşırttı Roma dönemine ait sarnıç yok edildi! İş makinesiyle tahrip edilen kültür varlığı için suç duyurusu... Katliam günü nerede olduğu ortaya çıktı! Hamaney suikastında yeni detaylar
Aktüel
7
Yeniakit Publisher
AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Turgay Şahin iftar programında...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Turgay Şahin iftar programında...

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığınca Yeni Seçmen Birimine yönelik iftar programı gerçekleştirildi.

#1
Foto - AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Turgay Şahin iftar programında...

AK Parti Afyonkarahisar İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin İn­tepe’nin koordinasyonunda düzenlenen program, AFSÜ Bilim Kafe’de gençlerin yoğun katılımıyla yapıldı.

#2
Foto - AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Turgay Şahin iftar programında...

Programa AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Turgay Şahin ile AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Aslan da katılarak gençlerle bir araya geldi.

#3
Foto - AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Turgay Şahin iftar programında...

BAŞKAN ŞAHİN’DEN GENÇLERE TAVSİYELER

#4
Foto - AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Turgay Şahin iftar programında...

İftar programında konuşan İl Başkanı Av. Turgay Şahin, üniversite hayali kuran gençlere önemli tavsiyelerde bulundu.

#5
Foto - AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Turgay Şahin iftar programında...

Ramazan ayının manevi iklimine vurgu yapan Şahin, gençlerle üniversite ve meslek hedefleri üzerine sohbet etti. Programa katılan gençlere teşekkür eden Şahin, onların heyecan ve azminin Türkiye’nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

#6
Foto - AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Turgay Şahin iftar programında...

İftar programının ardından çay sohbeti gerçekleştirildi. İl Başkanı Şahin, öğrencilerle koyu bir sohbet yaparak sorularını dinledi ve yakından ilgilendi. Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eski düzen çatırdıyor! Başkan Erdoğan'dan TBMM'de tarihi "İran" uyarısı
Gündem

Eski düzen çatırdıyor! Başkan Erdoğan'dan TBMM'de tarihi "İran" uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilleriyle bir araya geldiği iftar programında, bölgedeki ve dü..
Manisa yatırımı havada kalan BYD'den beklenmedik Türkiye kararı! Bir anda sonlandırdılar
Gündem

Manisa yatırımı havada kalan BYD'den beklenmedik Türkiye kararı! Bir anda sonlandırdılar

Manisa'da fabrika kuracağı yönündeki duyurusu henüz resmiyete dökülmeyen BYD'den Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir hamle geldi.
DEM'li belediyede akaryakıt vurgunu! Araç azaldı yakıt fahiş arttı
Gündem

DEM'li belediyede akaryakıt vurgunu! Araç azaldı yakıt fahiş arttı

Diyarbakır’ın en büyük ilçelerinden Bağlar’da DEM Partili belediye yönetimi, tasarruf gerekçesiyle işçi kıyımı yapıp servisleri iptal ederke..
Dünyanın en yoğun havalimanı DXB vuruldu! Herkes Dubai'de mahsur kaldı
Gündem

Dünyanın en yoğun havalimanı DXB vuruldu! Herkes Dubai'de mahsur kaldı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonları sonrası bölge tam bir ateş çemberine dönerken, İran’ın misilleme saldırıları Birleşik Arap Emi..
Bilal Erdoğan tehdidi açıkladı
Gündem

Bilal Erdoğan tehdidi açıkladı

Bosna Hersek'te, "Yeni Dünyayı İnşa Etmek: Balkan Gençliği için Akademik ve Kültürel Köprüler" konferansına katılan İlim Yayma Vakfı Mütevel..
İstanbul Valisi Gül'den öğrencilere müjde
Gündem

İstanbul Valisi Gül'den öğrencilere müjde

İstanbul Valisi Davut Gül, iftar yaptığı öğrencilere müjdeyi verdi. Gül, "Ramazan'ı yarıladık, önümüzde bayram var. Her ay size 6 bin TL bur..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23