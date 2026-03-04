AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Turgay Şahin iftar programında...
AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığınca Yeni Seçmen Birimine yönelik iftar programı gerçekleştirildi.
AK Parti Afyonkarahisar İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin İntepe’nin koordinasyonunda düzenlenen program, AFSÜ Bilim Kafe’de gençlerin yoğun katılımıyla yapıldı.
Programa AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Turgay Şahin ile AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Aslan da katılarak gençlerle bir araya geldi.
BAŞKAN ŞAHİN’DEN GENÇLERE TAVSİYELER
İftar programında konuşan İl Başkanı Av. Turgay Şahin, üniversite hayali kuran gençlere önemli tavsiyelerde bulundu.
Ramazan ayının manevi iklimine vurgu yapan Şahin, gençlerle üniversite ve meslek hedefleri üzerine sohbet etti. Programa katılan gençlere teşekkür eden Şahin, onların heyecan ve azminin Türkiye’nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.
İftar programının ardından çay sohbeti gerçekleştirildi. İl Başkanı Şahin, öğrencilerle koyu bir sohbet yaparak sorularını dinledi ve yakından ilgilendi. Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.
