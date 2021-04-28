Aliyev'den kritik görüşme!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda Karabağ konusunda görüşme yaptı.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, görüşme ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bakan Blinken ile Başkan Aliyev, ABD ile Azerbaycan arasındaki ikili ortaklığın önemine vurgu yaptılar ve birçok konuyu ele aldılar." dedi.

Blinken'ın insan hakları ve temel özgürlüklerin önemini tekrarladığını söyleyen Price, "Bakan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) çerçevesinde Minsk Grubu Eş Başkanlarının bölgedeki tüm insanların faydasında Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmalara kalıcı siyasi çözüm getirme çabalarının önemine dikkat çekti." ifadelerini kullandı.