Aliyev'den Ermenistan'a füze çağrısı: Füzeleri nereden aldığınızı açıklayın

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki çatışmalar sırasında kullanıldığı öne sürülen İskender füzelerini nereden aldığını açıklaması için Ermenistan'a çağrı yaptı.

Daha önce Dağlık Karabağ'daki yenilginin sorumluluğundan kaçmak için Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan tarafından 'eleştirilen' İskender füzeleri bir kez daha gündeme geldi.

Bakü'de Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda Ermenistan ordusundan ele geçirilen silah ve zırhlı araçların sergilendiği Savaş Ganimetleri Müzesi'nin açılışını gerçekleştiren Aliyev, müzede sergilenen İskender-M füzelerinin kalıntılarını göstererek, şunları söyledi:

"Ermeniler Şuşa'ya işte bu füzeyi fırlattı. Bu füzeler Ermeni ordusuna nereden geldi? Bu füzelerin onlarda olmaması gerekirdi. İşte kanıtı burada. Bu, Ermenistan'ın savaş suçunun kanıtı ve biz bir cevap istiyoruz. Bu ölümcül silah Ermenistan'ın eline nasıl geçti? Henüz bir cevap almadık ama alacağız. Ermenistan'ın İskender-M füzeleri ile tarihi kentimiz Şuşa'yı yok etmeye çalıştığını herkes görsün. Biz Şuşa'yı kurtardıktan sonra kullandılar bu füzeyi. Yeterli bilgiye sahibiz. Sadece resmi açıklama bekliyoruz. Herkes gelip görecek. Bu, Ermeni vahşetinin ve savaş suçlarının bir başka kanıtıdır."

Daha önce Paşinyan, Karabağ'daki yenilginin sorumluluğundan kaçmak için İskender füzelerinin yüzde 10 isabetli olduğunu, bazen patlayıp bazen patlamadığını, ihtiyaçları olduğu zaman işe yaramadığını öne sürmüş, Vladimir Putin'le görüştükten sonra Rus yapımı İskender füze sistemleri hakkında yanlış bilgilendirildiği sonucuna vardığını açıklamıştı.

Ermenistan'daki İskender tartışmalarına ilişkin bir açıklama yayınlayan Rusya Savunma Bakanlığı da, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki çatışmalar sırasında İskender füzelerini kullanmadığını, tüm füze mühimmatının Ermeni ordusunun depolarında durduğunu vurgulamıştı.

Nisan ayı başındaysa Azerbaycan Ulusal Mayın Temizleme Kurumu (ANAMA), 'Azerlandşaft' adlı bir şirketin arazisinde bulunan ve İskender füzelerine ait olduğu öne sürülen şarapnel parçalarını basına göstermiş, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, Eylül 2020'de bölgede yeniden alevlenen çatışmalarda İskender füzelerinin kullanılmadığını vurgulamıştı.