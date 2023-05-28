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Gündem Aliyev'den Erdoğan'a tebrik telefonu
Gündem

Aliyev'den Erdoğan'a tebrik telefonu

Yeniakit Publisher
2023-05-28 21:32:00 -
Aliyev'den Erdoğan'a tebrik telefonu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham  Aliyev görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Aliyev, Türk halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güvenini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin yeni dönemde de çok güçlü bir atılım içinde olacağına inandığını ifade etti.

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