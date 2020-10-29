  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Aliyev'den Erdoğan'a tebrik
Siyaset

Aliyev'den Erdoğan'a tebrik

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Liderler, görüşmede, ikili ilişkileri ve bölgesel konuları da müzakere etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 13:46:00 -
Aliyev'den Erdoğan'a tebrik

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla görüştü. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

İki halkın yanyana olacağı mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Dağlık Karabağ konusunda Erdoğan'ın Azerbaycan'a verdiği siyasi desteklerden övgüyle bahsederek, dost ve kardeş iki halkın bundan sonra da birbirlerinin yanında olacağını belirtti.

Erdoğan'dan Aliyev'e teşekkür

Erdoğan da ilgi ve tebrik için Aliyev'e teşekkür etti, Azerbaycan halkına selamlarını ve iyi dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dost ve kardeş Türk ve Azerbaycan halklarının her zaman yan yana duracağına vurgu yaptı. Liderler, görüşmede, ikili ilişkileri ve bölgesel konuları da müzakere etti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'İlk koronavirüs aşıları kusurlu olabilir' uyarısı
Korona Virüs

'İlk koronavirüs aşıları kusurlu olabilir' uyarısı

Tüm dünyanın büyük bir merakla beklediği koronavirüs aşıları için açıklamalarda bulunan İngiltere Aşı Görev Gücü Başkanı Kate Bingham, İlk u..
Büyük müjde resmen duyuruldu... Fiyatlar ucuzlayacak!
Gündem

Büyük müjde resmen duyuruldu... Fiyatlar ucuzlayacak!

Otoyol ve köprülerde "dinamik fiyatlandırma" modeli 2021 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer aldı. Özel yazılımların devreye alınması i..
TELE 1'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk polisine ahlaksız iftira
Gündem

TELE 1'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk polisine ahlaksız iftira

TELE1 televizyonunda sabah programını sunan Musa Özuğurlu, köpeklerle cami basan Alman polisini ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’i savunma..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay