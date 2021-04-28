  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Aliyev'den ABD'ye: Rahatsızlıkla karşıladık
Dünya

Aliyev'den ABD'ye: Rahatsızlıkla karşıladık

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını sözde "soykırım" olarak nitelemesinden duyduğu rahatsızlığını iletti.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 23:12:00 -
Aliyev'den ABD'ye: Rahatsızlıkla karşıladık

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını sözde "soykırım" olarak nitelemesinden duyduğu rahatsızlığını bildirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev ile Blinken'in telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği enerji projeleri, Dağlık Karabağ'daki gelişmeler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubunun bundan sonraki faaliyeti konuşuldu.

Aliyev görüşmede, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine değinerek, "Türkiye, Azerbaycan'ın yakın dostu ve müttefikidir. Savaş sonrası dönemde bölgemizde çok önemli ve olumlu rol oynuyor. ABD Başkanı'nın bu açıklaması, Azerbaycan yönetimi ve kamuoyu tarafından rahatsızlıkla karşılandı." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FETÖ'cü Hakan Şükür'den büyük ahlaksızlık! Kendi yediği haltları unutup onları hedef gösterdi
Siyaset

FETÖ'cü Hakan Şükür'den büyük ahlaksızlık! Kendi yediği haltları unutup onları hedef gösterdi

17/25 Aralık sürecinden sonra FETÖ'yü savunmaya devam eden ve ABD'ye kaçarak örgütün kucağına oturan Hakan Şükür, başta Fenerbahçe Teknik So..
Türkiye'den İncirlik Üssü açıklaması
Gündem

Türkiye'den İncirlik Üssü açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İncirlik Üssü'ne ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada "İncirlik Üssü TSK'ya ait Hava Kuvvetleri üslerimizden bi..
Google'a
İSLAM

Google'a "Kadir Gecesi" damgası

Ramazan ayının son on gününde gizli olduğuna inanılan Kadir Gecesi Google aramalarında trend oldu. Bin aydan daha hayırlı olarak kabul edile..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay