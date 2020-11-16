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Dünya Aliyev'den 27 yıl sonra bir ilk
Dünya

Aliyev'den 27 yıl sonra bir ilk

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan Füzuli'yi 27 sene sonra ilk kez ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 16:27:00 -
Aliyev'den 27 yıl sonra bir ilk

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Füzuli'yi 27 sene sonra ilk kez ziyaret etti.

Aliyev, Ermenistan ile çatışmaların yaşandığı cephe bölgesine ziyarette bulundu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, askeri üniforma giyen Aliyev'in Füzuli ilinin yerleşim birimlerinden birinde halk tarafından coşku ile karşılandığı görüldü.

İlham Aliyev, arabasından çıkarak halkı selamladı, vatandaşlar da sloganlar atarak sevgi gösterisinde bulundu.

"Karabağ", "İlham" diye slogan atan vatandaşlar, bir taraftan da o anları telefonlarının kameralarına kaydetti.

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