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Dünya Aliyev ve Putin'den kritik Karabağ görüşmesi
Dünya

Aliyev ve Putin'den kritik Karabağ görüşmesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karabağ'daki durumu telefonda istişare etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 21:10:00 -
Aliyev ve Putin'den kritik Karabağ görüşmesi

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede, Karabağ'daki durum ele alındı, bölgede barış ve güvenliğin sağlanması, bölgenin ekonomik gelişimi, ulaşım bağlantılarının yeniden oluşturulması yönündeki çalışmalar ile ilgili konular ayrıntılı şekilde istişare edildi.

Görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında başkent Moskova'da dün yapılan görüşme sonuçları dikkate alınırken, kontakların çeşitli seviyelerde aktifleştirilmesi konusunda mutabık kalındı.

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