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Dünya Aliyev: Türkiye masada olmalı
Dünya

Aliyev: Türkiye masada olmalı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile görüşmelerin ne zaman başlayacağını bilmediğini ancak Türkiye’nin de görüşmelere katılmasını istediklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 19:27:00 -
Aliyev: Türkiye masada olmalı

Aliyev, Fransa, Rusya ve ABD’nin başını çektiği Minsk grubunun taraflı olduğunu, Suriye, Libya ve diğer uluslararası krizden dolayı küresel bir güç olarak nitelendirdiği Türkiye’nin sürece dahil olması gerektiğini belirtti. Aliyev, “Türkiye mutlaka bu sorunun çözümünde olmalıdır. Türkiye’nin bazı basın organlarında ‘Neden Türkiye Moskova’da yer almadı?’ diye yazıyor, bu sadece insani sebeplerle düzenlenmiş bir ateşkesti. Minsk grubunda bu bölgeden uzaklarda olup, hiç alakası olmayan ülkeler de var. Öyle ülkeler olmalı ki, güçleri de tesirleri de olsun. Her 3 ülke Ermeni diasporası büyük şartlara sahip, bu ne kadar adaletli? Türkiye zaten Minsk grubunun üyesidir, o zaman neden dahil olmasın? Batı’da birçok ülke kabul etmek istemiyor, Türkiye’nin sözü çok büyük, tam bağımsızdır. Hangi mesele Türkiye’siz çözüldü? Suriye’de, Libya’da... Türkiye bu sorunun çözülmesinde mutlaka olmalıdır, zaten var. Türkiye’nin üst düzey yetkilileriyle iletişimimiz var” diye konuştu.

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