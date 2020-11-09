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Dünya Aliyev müjdeli haberi duyurdu
Dünya

Aliyev müjdeli haberi duyurdu

Azerbaycan ordusu 23 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 12:55:00 - 2020-11-09 13:33:26
Aliyev müjdeli haberi duyurdu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından, "Muzaffer Azerbaycan ordusu, Fuzuli'nin Gobu Dilağarda, Yal Pirahmetli, Yukarı Yağlıvend, Dilağarda, Seyid Mahmudlu ve Elesgerli, Hocalı'nın Demirciler, Çanakçı, Medetkend ve Sığnak, Hocavend'in Susanlık, Domi, Tuğ, Akaku ve Azıh, Cebrail'in Hüseynalılar, Söyüdlü ve Aşağı Sirik, Gubadlı'nın Yukarı Mollu, Aşağı Mollu ve Hocik, Zengilan'ın Keçikli ve Ördekli köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 5 kent merkezi, 3 kasaba ve 240 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

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