Aliyev duyurdu! Tarihi Hudaferin Köprüsü'ne Azerbaycan bayrağı dikildi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran-Azerbaycan sınırında Cebrail ili sınırları içerisinde bulunan tarihi Hudaferin Köprüsü'ne Azerbaycan bayrağının dikildiği müjdesini verdi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun tarihi Hudaferin Köprüsü'ne Azerbaycan bayrağının dikildiğini açıkladı.
Hudaferin Köprüsü'ne Azerbaycan bayrağı dikildi
Müjdeyi Twitter hesabından duyuran Aliyev, "Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarihi Hudaferin Köprüsü'ne Azerbaycan bayrağı dikti. Yaşasın Azerbaycan halkı. Karabağ Azerbaycan'dır." ifadelerini kullandı.
Aliyev'in paylaşımı:
Hudaferin Köprüsü nerede bulunuyor?
İran-Azerbaycan sınırında Araz Nehri üzerinde yer alan ve 11. yüzyılda inşa edilen Hudaferin Köprüsü, Azerbaycan ordusunun kent merkezini ve bazı köylerini işgalden kurtardığı Cebrail ili sınırları içerisinde bulunuyor. Ermenistan güçlerine lojistik geçiş açısından da son derece önemli bir yer.