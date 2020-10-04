Aliyev, dünyaya rest çekti: Karabağ için 30 yıl daha beklemeyiz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermeni saldırılarına verdikleri karşılıkla Karabağ’da bir çok yeri işgalden kurtarmalarını hazmedemeyip ateşkes ve müzakere çağrısı yapan dünyaya seslendi.



El Cezire kanalına, Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonu değerlendiren Aliyev, Dağlık Karabağ sorununun çözülmemesinin başlıca nedeninin Ermenistan’ın barıştan yana olmaması olduğunu belirtti. Azeri lider, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) işgale kayıtsız şartsız son verilmesi gerektiği yönündeki 4 kararının Erivan yönetimince hiçe sayıldığını hatırlattı.



Aliyev, çözüm sürecini yürüten AGİT Minsk Grubunun 28 yıldır hiçbir sonuç elde edemediğini ifade ederek “Biz, ‘durun, çalışacağız, müzakere yürüteceğiz, yardım edeceğiz” gibi beyanları dinleyecek durumda değiliz. Bunları defalarca duyduk. 30 yıl daha bekleyecek vaktimiz yok. Sorun şimdi çözülmelidir” diyerek kararlılık vurgusu yaptı.



Türk askeri cephede değil



Azerbaycan lideri Aliyev, Al Jazeera’nın, ‘Türk ordusu mensubu askerlerin Karabağ’da Azerbaycan saflarında savaştığı’ biçimindeki suçlamaları sorması üzerine, “Daha önce de dediğim gibi bu bir yalan, bu bilgiye dair bir kanıt bulunmamaktadır” dedi.



Karabağ’da önceki cumartesi günü gerilimin yeniden tırmanmasını izleyen birkaç saat içinde Türkiye tarafının Azerbaycan’a tam destek verdiğini açıkladığını hatırlatan Aliyev, “Ancak Türkiye hiçbir biçimde bu çatışma durumuna dahil değildir. Ayrıca paralı askerlerin bizimle birlikte cephede çatıştığı haberleri de uydurma” vurgusunu yaptı.



Uçak vurulduğu da yalan



Azeri lider, Ermenistan hava sahası içerisinde ülkenin bir Su-25 uçağının, ‘bir Türk jeti tarafından vurulduğu’ iddiasına ilişkinse şunları söyledi: “Bu bir fake news (uydurma haber). Delilleri nerede? Delilleri yok. Havalanan ve sonra da iniş yapan her bir uçak bilgisayarda görülür. Ermenistan’ın Su-25 uçağı pilotun deneyimsizliğinden düşmüştür.”

Ermeni çapulcular beyaz bayrak çekti

Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’da Azerbaycan Türklerinin yaşadığı bölgelere saldırılar düzenlemesinin ardından başlayan çatışmalar, tüm cephe hattı boyunca devam ediyor. Ermeni güçleri, Azerbaycan ordusunun aldığı önlemler ve hedeflere vurduğu darbeler sonrası büyük kayıplar veriyor. Dağlık Karabağ bölgesi Azerbaycan ordusu tarafından kuzey ve güneyden kuşatılırken, karşı saldırılara karşı direnemeyen bazı askerler silahlarını bırakıp panik içerisinde geri kaçıyor, bazıları ise teslim oluyor.



Cephe hattında dün bir mevziyi ele geçiren Azerbaycan askerleri, ölüm korkusu yaşayıp beyaz bayrak çeken 5 Ermenistan askerini esir aldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı da esir çapulcuların görüntülerini dünyayla paylaşıp, Erivan’dan Karabağ’dan çekilmesini istedi.