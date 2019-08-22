Alışverişte yabancı bereketi

Bu yılın ilk 7 ayında Türkiye’ye gelerek alışveriş yapan yabancılar daha fazla para harcadı. Yapılan araştırmaya göre harcamalar geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 70 arttı.

Çinli sayısı ile harcamaları arttı

Global Blue verilerine göre bu yılın ilk 7 ayında Türkiye’ye gelen Çinli turistlerin hem sayısında hem de geçen yıla göre yaptıkları harcamalarda artış oldu. Türkiye’de yaptıkları alışverişi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85 artıran Çinlilerin, ortalama harcama tutarı 5 bin lirayı aştı.

Katarlılar yine lider

Aynı dönemde 6 bin 782 liralık ortalama harcama tutarıyla Katarlılar birinci sırada yerini alırken, bu ülke vatandaşlarını 6 bin 441 lira ile Birleşik Arap Emirlikleri, 5 bin 412 liralık harcama ile Avrupa’dan Almanlar takip etti.

Bu yılın ilk 7 ayında Türkiye’de yaptıkları alışverişi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 182 artıran İsrailli turist dikkati çekerken, yüzde 161 ile Mısır, yüzde 138 ile Irak ve yüzde 124 ile Libya’dan gelen ziyaretçiler alışveriş harcamalarında öne çıktı.

Yüzde 85’lik fark

Global Blue Türkiye Genel Müdürü Selim Şeyhun, bu yılın ilk 7 ayında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin KDV iade (tax free) işlemlerini tamamlayarak yaptığı alışverişin geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 68 arttığını belirtti.