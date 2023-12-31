Alışverişte IBAN'la para gönderenler aman dikkat! Türkiye'ye uzmanından kritik uyarı: son yılların en büyük dolandırıcılık sorunu

Kredi kartıyla alışverişte esnaftan alınan komisyon ciddi oranda artınca, bir anda hemen hemen her yerde, alışveriş sonrası IBAN'la ödeme yapma yöntemi uygulanmaya başladı. Restorandan markete, kuaförden berbere kadar pek çok yerde uygulanan bu yöntemle ilgili uzmanlar vatandaşları uyarıyor. Çünkü bu yöntemin kara para aklamada da kullanıldığı ve vatandaşın bir anda kendini kara para aklama olayının içinde, hatta bir soruşturmanın içinde bulabileceği belirtiliyor.

Alışverişte IBAN'la para gönderenler dikkat! Uzmanlar 'kara para aklama' ve 'soruşturma' için uyardı 'O bölümü mutlaka doldurun'

Kredi kartıyla alışverişte esnaftan alınan komisyon ciddi oranda artınca, bir anda hemen hemen her yerde, alışveriş sonrası IBAN'la ödeme yapma yöntemi uygulanmaya başladı. Restorandan markete, kuaförden berbere kadar pek çok yerde uygulanan bu yöntemle ilgili uzmanlar vatandaşları uyarıyor. Çünkü bu yöntemin kara para aklamada da kullanıldığı ve vatandaşın bir anda kendini kara para aklama olayının içinde, hatta bir soruşturmanın içinde bulabileceği belirtiliyor.

Son dönemde nakit taşımadıklarında, kredi kartı kullanmak istemediklerinde ya da satıcı kredi kartından verdiği ürün ya da hizmetin ücretini çekmek istemediğinde hemen hemen herkes IBAN numarasına para göndererek işlem yapmaya başladı. Son zamanlarda sıkça karşılaşılan bu yöntem; vatandaşın yalnızca hesaplar arası para gönderdiğini zannettiği zamanlarda başına dert açabilir. Uzmanlar; vatandaşın kendini bir anda kara para trafiğinin ortasında bulabileceğini söyledi.

ATV Haber'de yer alan habere göre; muhabirin mikrofon uzatıp "Kredi kartı yerine IBAN'la ödeme yaptınız mı? Neydi en son işlem" sorusunu yönelttiği bir vatandaş, "Yaptım. Restoranda yemek yedim, onu IBAN'a attım" yanıtını verdi.

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"GÜVENLİ BİR YÖNTEM DEĞİL"

Avukat Hüseyin Sami Çaprak ise "IBAN'la para göndermek hiç güvenli bir yöntem değil." dedi.

Restoranda, manavda, berberde, takside ve hatta pazarda, küçük esnafa son dönemde kredi kartı yerine IBAN'la ödeme yapılıyor. Ama masum gibi görünen bu alışverişin vatandaşın başına büyük işler açabileceği, hatta vatandaşın kendini bir anda kara para aklama olayının tam da ortasında bulabileceği belirtiliyor.

Muhabirin "IBAN'la para göndermenin tehlikesi de var" dediği bir vatandaş ise "Göndermemeye çalışıyoruz ama elimizden geldiği kadar ama bazen tabii ki oluyor." şeklinde konuştu.

KOMİSYONLAR ARTINCA BAŞLADI

Kredi kartı esnaftan çok ciddi komisyon alınca son dönemde küçük esnaf özellikle kredi kartı yerine IBAN'la ödeme almaya başladı. Market, kuaför, pastane bunlardan sadece birkaçı. Ancak IBAN'la para ödeme kara para aklama yöntemlerinden biri olduğu için IBAN'a para gönderirken çok dikkat etmek gerekiyor. Aksi takdirde vatandaşın kendini bir soruşturmanın içerisinde bulabileceği aktarılıyor.

Bir vatandaş "Şu anda berberde bile tıraş olduktan sonra 'IBAN'a atar mısın' diyorlar. Kredi kartı çekmemeye çalışıyorlar" derken bir başkası da "Marketlerde, restoranlarda her yerde yapıyorum." dedi.

"BELKİ CEZA BİLE ALABİLİR"

Avukat Hüseyin Sami Çaprak da "Paraların toplandığı IBAN'lar bazen bir çetenin bir hesabı olabiliyor açıkçası. Burada toplanan paralar da kar para aklama ya da uyuşturucu ticaretinde kullanılabiliyor. Para gönderdiğiniz kişi eğer bir soruşturma içerisinde zaten inceleniyorsa ya da daha sonra incelenirse ona para gönderen herkes de bu suçun sanki bu örgütün bir üyesiymiş gibi soruşturma geçirir ve belki ceza bile alabilir." ifadelerini kullandı.

Bir başka vatandaş da "KDV'yi azaltmak için IBAN'a at diyorlar" diye anlattı.

Alışveriş yaparken masumca IBAN'dan para gönderen vatandaşın diyelim ki sonrasında başına çok kötü şeyler geldi. Bu noktada o vatandaşı kurtaracak olan IBAN'ın açıklamasına yazdığı detaylı bilgi.

Muhabirin "Açıklama kısmına yazıyor musunuz?" sorusuna mikrofon uzatılan vatandaşların çoğu ya 'hayır' ya da 'çok nadir' cevabını verdi. IBAN'la para gönderirken o açıklama kısmının dolu olması gerektiği belirtiliyor.

Avukat Çaprak, "Hangi alışverişe ait olduğunu, ne işlemi için gönderdiğimizi muhakkak açıklamasına yazmak zorundayız" şeklinde konuştu.