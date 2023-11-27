Alışveriş yapanların yüzde 85'i yapay zekaya güvenmiyor!

Her ne kadar tüketiciler yapay zeka kullanmayı tercih etmese de teknoloji artık tüketicilerin gördükleri içeriğin oluşturulmasında önemli bir rol oynuyor. Satıcıların yaklaşık %64'ü genel dijital içerik için yapay zeka kullanıyorlar. Her beş kişiden üçü, bir yapay zeka önerisi sunulması halinde satın alma ihtimallerinin artmayacağını, yaklaşık beş kişiden biri ise satın alma ihtimallerinin azalacağını söylüyor.

Çalışma, tüketicilerin geride kaldığı diğer alanlara da dikkat çekiyor: Kitlenin büyük bir kısmı (%43) bir şirketin web sitesine en fazla önemi veriyor. Mobil uygulamalara (%34) ve sosyal medya hesaplarına ise daha az (%16) önem veriliyor.

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Her 10 tüketiciden yedisi alışverişlerinin büyük bir kısmını akıllı telefon üzerinden yaptıklarını belirtiyor ve bu da mobil cihazlar için optimize edilmiş bir siteye sahip olmanın önemini ortaya çıkartıyor.