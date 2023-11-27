  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yeniden Refah’tan flaş “yerel seçim” çıkışı! O hamleyi yaptılar

Böylesi daha önce görülmedi, yapılamadı! Türkiye dünyada olmayan bir savunma sanayii silahını üretti

Nazilerden ilham alan Siyonistler ve Hindular iş birliği içindeler: Müslümanları ortak düşman olarak görüyorlar... Meğer Nazileri klavuz edinmişler

Yunan liderden büyük şerefsizlik! Vay alçak vay

Gazze için alçak adım! İsrail’den Musk’in boynuna tasma

Türkiye’nin Eurofighter Typhoon hamlesini bir de böyle okuyun! İşte bilinmeyenler

Denizde bulundu! Kur'an'da adı geçiyor... Bilim adamları araştırdı, kanseri anında bitirdiği ortaya çıktı

İşte kritik 5 nokta! Yatırım için bunlar şart!

Milli Emlak o ilde 5 bin TL'ye sudan UCUZ arsa satıyor

Araba hayali kuranlar dikkat! İşte 1 milyon TL'nin altındaki sıfır araçlar
Teknoloji Alışveriş yapanların yüzde 85'i yapay zekaya güvenmiyor!
Teknoloji

Alışveriş yapanların yüzde 85'i yapay zekaya güvenmiyor!

Yeniakit Publisher
2023-11-27 15:05:00 -
Alışveriş yapanların yüzde 85'i yapay zekaya güvenmiyor!

Günümüzde yapay zeka fırtınası büyüyerek devam etse de, alışveriş yapanların yapay zekaya güvenmediği ortaya çıktı.

Günümüzde yapay zeka fırtınası büyüyerek devam etse de, alışveriş yapanların yapay zekaya güvenmediği ortaya çıktı.

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte yapay zeka da hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyor. Çalışanların verimliliğinin artırılması için birçok sayıda yapay zeka aracı geliştirilirken, tüketiciler özellikle online alışverişte yapay zekayı kullanmıyor.

Storyblok tarafından hazırlanan bir rapor, "tüketicilerin yaklaşık %85'inin satın alma kararlarında kendilerine yardımcı olması için yapay zeka kullanmayı tercih etmediğini" ortaya çıkardı.

Her ne kadar tüketiciler yapay zeka kullanmayı tercih etmese de teknoloji artık tüketicilerin gördükleri içeriğin oluşturulmasında önemli bir rol oynuyor. Satıcıların yaklaşık %64'ü genel dijital içerik için yapay zeka kullanıyorlar. Her beş kişiden üçü, bir yapay zeka önerisi sunulması halinde satın alma ihtimallerinin artmayacağını, yaklaşık beş kişiden biri ise satın alma ihtimallerinin azalacağını söylüyor.

Çalışma, tüketicilerin geride kaldığı diğer alanlara da dikkat çekiyor: Kitlenin büyük bir kısmı (%43) bir şirketin web sitesine en fazla önemi veriyor. Mobil uygulamalara (%34) ve sosyal medya hesaplarına ise daha az (%16) önem veriliyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Her 10 tüketiciden yedisi alışverişlerinin büyük bir kısmını akıllı telefon üzerinden yaptıklarını belirtiyor ve bu da mobil cihazlar için optimize edilmiş bir siteye sahip olmanın önemini ortaya çıkartıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23