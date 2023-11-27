Alışveriş yapanların yüzde 85'i yapay zekaya güvenmiyor!
Günümüzde yapay zeka fırtınası büyüyerek devam etse de, alışveriş yapanların yapay zekaya güvenmediği ortaya çıktı.
Günümüzde yapay zeka fırtınası büyüyerek devam etse de, alışveriş yapanların yapay zekaya güvenmediği ortaya çıktı.
Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte yapay zeka da hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyor. Çalışanların verimliliğinin artırılması için birçok sayıda yapay zeka aracı geliştirilirken, tüketiciler özellikle online alışverişte yapay zekayı kullanmıyor.
Storyblok tarafından hazırlanan bir rapor, "tüketicilerin yaklaşık %85'inin satın alma kararlarında kendilerine yardımcı olması için yapay zeka kullanmayı tercih etmediğini" ortaya çıkardı.