Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Alışveriş hastalığı nedir? Tedavisi var mıdır?

Alışveriş hastalığı tedavi edilmesi gereken ciddi bir bağımlılıktır. Peki, alışveriş hastalığı nedir? Sizler için alışveriş hastalığına dair bilinmesi gerekenleri derledik...

24 Nisan 2018 Salı 00:21
Alışveriş hastalığı nedir? Tedavisi var mıdır?

Bazı psikologlara göre yeni bir şey satın almak birçok insanın kendini iyi hissetmesini sağlar. Fakat ihtiyaç dışında yapılan alışveriş ve zihnin yoğun bir şekilde alışverişle meşgul olması alışveriş hastalığının habercisi olabilir. Yapılan bazı anket çalışmalarında, bireyi ihtiyacı olmadığı halde alışverişe sürükleyen en büyük etkenin indirim afişi olduğu ortaya çıkarmıştır.

ALIŞVERİŞ NEDEN YAPILIR?

Alışveriş yapmak beyindeki mutluluk hormonu olan serotonin artmasına sebep olur. Bireyler en çok üzgün ve mutsuz olduğu zaman duygularını bastırmak için alışveriş yaparlar. Bu kontrol edilmediğinde hastalığa dönüşür. Alışveriş bağımlılarının marka giyinmek gibi takıntılar yoktur, tek takıntıları bir şeyleri satın alma isteğidir.

PEKİ ALIŞVERİŞ HASTALIĞININ TEDAVİSİ VAR MIDIR?

Alışveriş hastasının ilaç tedavisiyle birlikte psikoterapi desteğide alması gerekir. Ancak psikologlar, tedaviyi kabul etmeyen ya da alışveriş hastası olduğuna inanmayan hastaların kliniklere yatırılması gerektiğini öneriyorlar.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 00:21
  1. alışveriş
  2. alışveriş hastalığı
  3. elbse
  4. kadın

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alışveriş hastalığı nedir? Tedavisi var mıdır?
    1. Alışveriş hastalığı nedir? Tedavisi..
    2. Şenol Güneş'in yeni görüntüleri ortaya..
    3. Toronto'da araç yayaların arasına..
    4. Katar'dan flaş Türkiye hamlesi!
    5. İşte 23 Nisan resepsiyonundan kareler
    6. Ahmet Çakar'dan Fenerbahçeli..
    7. Portakal, Kılıçdaroğlu'nun 'Osmanlı'ya..
    8. Binlerce çocuk ölüm tehlikesiyle karşı..
    9. Hızlı yağ yaktıran bitki çayı
    10. Husilerin lideri öldürüldü
    11. Yemek yerken su içilir mi
    12. Kabinede flaş yeni atamalar!
    13. Yıldız oyuncu net konuştu
    14. Dev projeye uzaklardan sürpriz talip
    15. Rıdvan Dilmen'den flaş Şenol Güneş..
    16. Rus Uzman: Erdoğan Suriye'nin kuzeyini..
    17. Bakan müjdeyi verdi! Yeni teşvikler..
    18. Aykut Kocaman: Beşiktaş sahadan çekildi
    19. 5 bin kişiyi ilgilendiren dev yatırım
    20. Protein eksikliğinin belirtileri nedir?
    AK Parti'nin tek başına oy oranı...
    AK Parti'nin tek başına oy oranı...
    Karamollaoğlu Yapıcıoğlu ile görüştü
    Karamollaoğlu Yapıcıoğlu ile görüştü
    Nikahı iptal edilen gelin konuştu: Sadece şaka yapmak istemiştim
    Nikahı iptal edilen gelin konuştu: Sadece şaka yapmak istemiştim
    Takdir edilecek adım! Gamze Özçelik: Allah'a iman etmiş biri olarak...
    Takdir edilecek adım! Gamze Özçelik: Allah'a iman etmiş biri olarak...
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a şaşırtan cevap: Devleti bize teslim ederseniz...
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a şaşırtan cevap: Devleti bize teslim ederseniz...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı!
    İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı!
    'Abdullah Gül'ün desteklenmesi için bir talep var'
    'Abdullah Gül'ün desteklenmesi için bir talep var'