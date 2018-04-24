Alışveriş hastalığı nedir? Tedavisi var mıdır?

Bazı psikologlara göre yeni bir şey satın almak birçok insanın kendini iyi hissetmesini sağlar. Fakat ihtiyaç dışında yapılan alışveriş ve zihnin yoğun bir şekilde alışverişle meşgul olması alışveriş hastalığının habercisi olabilir. Yapılan bazı anket çalışmalarında, bireyi ihtiyacı olmadığı halde alışverişe sürükleyen en büyük etkenin indirim afişi olduğu ortaya çıkarmıştır.

ALIŞVERİŞ NEDEN YAPILIR?

Alışveriş yapmak beyindeki mutluluk hormonu olan serotonin artmasına sebep olur. Bireyler en çok üzgün ve mutsuz olduğu zaman duygularını bastırmak için alışveriş yaparlar. Bu kontrol edilmediğinde hastalığa dönüşür. Alışveriş bağımlılarının marka giyinmek gibi takıntılar yoktur, tek takıntıları bir şeyleri satın alma isteğidir.

PEKİ ALIŞVERİŞ HASTALIĞININ TEDAVİSİ VAR MIDIR?

Alışveriş hastasının ilaç tedavisiyle birlikte psikoterapi desteğide alması gerekir. Ancak psikologlar, tedaviyi kabul etmeyen ya da alışveriş hastası olduğuna inanmayan hastaların kliniklere yatırılması gerektiğini öneriyorlar.