Medya Alişan’dan şok itiraf! Meğer gerçek ismi Alişan değilmiş
Alişan’dan şok itiraf! Meğer gerçek ismi Alişan değilmiş

Alişan’dan şok itiraf! Meğer gerçek ismi Alişan değilmiş

Sahne performansları ve televizyon programlarıyla tanıdığımız Alişan, sadece yeteneğiyle değil karakteriyle de iz bırakan isimler arasında. Ancak magazin gündeminde konuşulan yeni iddialara göre, sanatçı yıllardır herkesin bilmediği özel bir sırrını saklıyormuş. Bu itiraf, hayranları arasında büyük merak uyandırdı.

19 Haziran 1976 yılında İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde hayata gözlerini açan Alişan, aslen Bingöllüdür. Müzik hayatının yoğunluğundan dolayı 3.sınıfın sonunda devamsızlık yüzünden okuduğu İTÜ Konservatuar Bölümü'nü yarıda bırakarak müzik piyasasına atılmıştır.

 

Bugünlerde televizyon ekranlarından uzak kalmayı tercih etse de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren başarılı sanatçının gerçek ismi yeniden gündeme oturdu.

Hepimizin gönlünde güzel sesi ile taht kuran Alişan'ın gerçek ismi hayranları tarafından merak edildi. Ünlü sanatçının gerçek ismi Serkan Burak Tektaş...

