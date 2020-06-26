Alişan’dan kaza sonrası ilk paylaşım

Alişan olarak tanınan şarkıcı Serkan Burak Tektaş, ailesiyle birlikte İstanbul'dan İzmir'e giderken geçirdiği trafik kazasıyla gündemde. Hastane çıkışında yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamayan, kaza raporunda ise 120 limitli yolda saatte 150 kilometre hızla ilerlediği ve devrildikten sonra aracının 34 metre sürüklendiği ortaya çıkan 44 yaşındaki şarkıcı konuyla ilgili ilk paylaşımını Instagram hesabından yaptı.

Ailesiyle birlikte çektirdiği fotoğrafın altına "Bugün itibariyle yepyeni bir hayata başlıyoruz biz" notu düşen Alişan sözlerine şöyle devam etti.

"Allah’ım bizi annemize, babamıza, ailemize sevdiklerimize bağışladı ve o korkunç kazadan, paramparça olmuş arabadan sağ salim çıktık çok şükür. Öndeki Marianne bizim dadımız, çocuğumuza bakan ve dün kendi canını hiçe sayarak, araba taklalar atarken evladımın üzerine kapanarak beliki de onu ölümden kurtaran can. Allah ondan bin kere razı olsun..."

Bir de Dürdanemiz var evimizin eli ayağı. Kaza haberini duyduğu anda ne yapacağını bilemeyen ve bizi sapasağlam gördüğünde boynumuza sarılan canımız. Yani diyeceğim o ki iyiliğin kimden geleceği, kimin sizin için dualar ettiğini bilemezsiniz. Bu arada o kadar fazla arayan soran, geçmiş olsun dileklerini arayarak, mesaj atarak ya da sosyal medyadan ileten oldu ki, Allah’ım hepinizden razı olsun. Allah’ım eksikliğinizi göstermesin. Hayat dostlarla,arkadaşlarla ve seni sevenlerle güzel. Allah’ım hepimizi kazalardan, belalardan,nazarlardan korusun.

Neler yaşandı?

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, içinde ailesi ve oğlunun da bulunduğu ciple kaza yapan 'Alişan' olarak bilinen şarkıcı Serkan Burak Tektaş'ın kaza raporu çıktı. Alişan'ın hız limitinin 120 olduğu yolda 150 kilometre hızla giderken takla attığı cipin 38 metre tavanı üzerinde sürüklenip, bariyerlere çarptığı raporda yer aldı. Raporda olay yerinde 124 metre fren izi ölçüldüğü de belirtildi.