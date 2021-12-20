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Spor Alişan'dan Ali Koç'a yaylım ateşi
Spor

Alişan'dan Ali Koç'a yaylım ateşi

Koyu Fenerbahçe taraftarı olan ünlü sanatçı Alişan, 2-2 biten Beşiktaş maçından sonra Ali Koç yönetimini yaylım ateşine tuttu. Aralık ayında şampiyonluk umudunun kalmamasına isyan eden ve istifa çağrısı yapan Alişan'ın paylaşımına taraftarlar etkileşim yağdırdı.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 12:20:00 - 2021-12-20 12:44:33
Alişan'dan Ali Koç'a yaylım ateşi

Ali Koç'un başkan seçilmesine en çok sevinen isimlerden biri olan ünlü sanatçı Alişan'da artık sabır taşı çatladı. Alişan, Beşiktaş maçının bitiş düdüğüyle adeta içinde ne varsa yazıya döktü.

Pereira'yı topa tuttu

Alişan, Pelkas ve Valencia'yı oyuna almayan Pereira'yı ağır eleştirirken, onu göreve getiren yönetimi daha sert sözlerle hedef aldı.

"Yönetim istifa, Ali Koç istifa"

Alişan, Başkan Ali Koç'a yönelik yaptığı paylaşımda, "Sayenizde aralık ayında şampiyonluk yarışından kopan Fenerbahçe'yi de gördük. Daha neler göreceğimiz dediğimiz hiçbir şey kalmadı. Yönetim istifa, Ali Koç istifa" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Halime Gedik

defolun gidin Aykut kocaman Ahı tuttu
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