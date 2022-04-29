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Medya Alişan 'yazıklar olsun' diyerek tepki gösterdi!
Medya

Alişan 'yazıklar olsun' diyerek tepki gösterdi!

Şarkıcı Alişan, Kadir Gecesi ile alay eden Pegasus çalışanlarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-29 12:03:00 -
Alişan 'yazıklar olsun' diyerek tepki gösterdi!

Türkiye'nin sevilen sanatçılarından Alişan, Kadir Gecesi'nde içkili paylaşım yapan Pegasus çalışanları olduğu iddia edilen bir gruba ateş püskürdü. "Kimse dinime küfredemez!" diyen ünlü sanatçıya destek yorumları yağdı.

Son dönemlerine en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen şarkıcı Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Bin aydan daha değerli olarak bilinen Kadir Gecesi'nde içkili masada toplanan Pegasus Hava Yolları çalışanları olduğu iddia edilen bir grup "Kadir Gecesi özel. Rabbim Kabul etsin" şeklinde paylaşım yapınca Alişan adeta çılgına döndü.

"Yazıklar olsun!" diyerek Kadir Gecesine saygısızlık eden gruba seslenen Alişan "Her konuda mizah yapabilirsin ama konu din olunca bunu yapamazsın. Kimse kimsenin içtiğine yediğine, inancına karışamaz. Ama kimse dinime küfredemez!" şeklinde ateş püskürdü.

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