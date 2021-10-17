Alişan o habere isyan etti: Allah’a havale ediyorum

Aynı zamanda menajeri olan kardeşini kaybeden şarkıcı Alişan, emanetlerine sahip çıkmaya devam ediyor. Kardeşinin vefatının ardından yeğenleri için 'Onlar artık benim çocuklarım' açıklaması yapan Alişan, yeğenlerine kol kanat germeye devam ediyor.

İhtiyaçları olan her anda yeğenlerinin yanında olan şarkıcı, aynı okulda okuyan iki yeğenini bizzat kendisi götürüp getiriyor.

Alişan yine yeğenlerini almaya gittiği okulda yaşadığı bir olayla gündeme geldi. Nitekim yeğenlerini almaya gittiği özel okulun önünde yaşadığı iddia edilen park yeri meselesi nedeniyle velilerden tepki gördüğü iddia edildi.

Bir internet sitesinde yer alan habere göre, yeğenlerinin okul çıkış saatlerinde park yeri olmadığı için özel okulun hemen önüne kuka konularak yer tutulduğunu gören velilerin tepki gösterdiği yazıldı.

Park yerinin Alişan'ın şoförü tarafından tutulduğu ve ünlü şarkıcının daha sonra geldiğini öğrenen velilerin yüksek sesle duruma itiraz ettiği ve Alişan'ın tepkilerin artması nedeniyle okul önünden aracıyla uzaklaştığı iddia edilmişti.

Alişan’dan tepki: Allah'a havale ediyorum!

Alişan ise bugün sosyal medya hesabından bu habere tepki gösterdi. Haberin fotoğrafını paylaşan Alişan "Ne kadar büyük bir haber, ne kadar büyük bir yanlış, Alişan yeğenlerini almaya gitmişte özel park yeri kullanmış! Herkesin her gün park ettiği yere boş diye park etmeye çalışmak büyük bir ayrıcalık ve yasa dışı bir şey! Gerçekten bunu haber yapmak büyük bir haber başarısı. Bu mübarek kandil günü bunu haber yapıp altına vicdandan merhametten nasibini almamış herkesi Allah'a havale ediyorum. Biz acımızı sarmaya çalışıyoruz lütfen beni ve ailemi rahat bırakın. Ben ne kimseden ayrıcalık ne de başka bir şey istiyorum. Ne özel park alanım var ne de şoförüm. Sadece amacım yeğenlerimi okuldan almak her anne babanın yaptığı gibi. Ben kardeşimi kaybetmişim acıların en büyüğünü yaşamışım, yapacağınız hiçbir şey beni yaralamaz üzmez. Ama bu kadar merhametten, anlayıştan yoksun insan olamaz” ifadelerini kullandı.