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Medya Alişan hakkında şok suçlama!
Medya

Alişan hakkında şok suçlama!

Seren Serengil, Hilmi Topaloğlu'nun mezarının viraneye döndüğünü ve Alişan'ın mezarın bakımını yaptırdığını söylemişti. Arto ise bu hareketi şov olarak yorumlamıştı. Arto yine konu Alişan'dan açılınca kendini tutamadı. Arto Hilmi Topaloğlu'nun oğluyla konuştuğunu söyleyerek sert ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-09 18:26:00 - 2022-10-09 18:32:24
Alişan hakkında şok suçlama!

"Yalan söylüyor mezarı da çocuklar yaptırmış"

Hilmi Topaloğlu'nun mezarının viraneye döndüğü iddia edilmişti. Prestij Meselesi'ni çeken Mahsun Kırmızıgül ve ekibine sitem eden Seren Serengil "Hepiniz utanın" demişti. Serengil mezarlığın bakımını Alişan'ın yaptırdığını söyleyince Arto ise Alişan'ın şov yaptığını söylemişti.

Aile üyeleriyle görüşen Arto "Oğulları Alişan'a ateş püskürüyor" dedi. Seren Serengil ise "Mezarın bundan önceki hali de var. Beni de aradılar, Mahsun'un yardımcı yönetmeniymiş oğlu. Alişan 3. yılında yaptırmış mezarlığı bunu oğlu Gürkan söyledi. Sonra çöktüğünü ifade etti" dedi.

Arto ise "Alişan neyi yaptırmış? Oğlu Okan hodri meydan diyor. 'Hangi hakla Alişan mezarı yaptıracak? Bizi doğru düzgün aramış mı?' diyor. Yalan söylüyor mezarı da çocuklar yaptırmış. Burası özel arası bekçi filan yok bekçi bir şey diyemez sana Seren! Adam öldüğünde, cenaze günü ilk Alişan avukat avukat gezip kontratı nasıl alırım demiş. Alişan kendine rol biçmiş şimdi de..." diyerek tepki gösterdi.

"Hepiniz utanın" deyip açıklayınca... Alişan'a şoke eden sözler: Mezarı yaptırmak yeni mi aklına geldi
Seren Serengil Alişan'ı savununca ikili arasında gerilim yaşandı. Arto "Alişan hiçbir zaman elini taşın altına koymuş ki!" diyerek tepkisini ortaya koydu.

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