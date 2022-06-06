  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Alın size özgürlük ve sanat! Almanya'ya giden tiyatrocular kovulmaktan beter oldu
Dünya

Alın size özgürlük ve sanat! Almanya'ya giden tiyatrocular kovulmaktan beter oldu

Oyun Sandalı Tiyatro ekibinin, Almanya'da "Manifesto" oyununu sahnelemek için düzenleyecekleri turneye vize çıkmadı.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 23:00:00 - 2022-06-07 00:04:13
Alın size özgürlük ve sanat! Almanya'ya giden tiyatrocular kovulmaktan beter oldu

 Yeniakit.com.tr 

Oyun Sandalı Tiyatro Ekibi, Almanya'ya düzenleyecekleri turnelerine vize çıkmadığını açıkladı.

Batı'nın gerçek yüzünü görüp tokat yemişe dönen tiyatro grubundan yapılan açıklamada, "Üzülerek belirtiriz ki, Almanya’nın iki önemli aydını ve Bilimsel Sosyalizm'in kurucularından Marx ve Engels'in eserinden sahneye uyarladığımız Manifesto oyunumuzun, 6 farklı şehirde gerçekleşecek Almanya turnesini belirsiz bir tarihe ertelemek zorunda kaldık. Nedeni basit! Almanya Konsolosluğu’nun yetkili kıldığı vize merkezine 20 Mayıs’ta yaptığımız başvuruya hâlâ yanıt alamamış olmamız." denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

Alman Devleti’nin tanıdığı resmi bir dernek olan NHKM (Nazım Hikmet Kültür Merkezi)’nin yine resmi davetiyle, istenilen tüm belgeleri eksiksiz verdiğimiz halde vize çıkmadı. Uçak biletlerinden, otel rezervasyonlarına, gösterimlerin salon bilgilerini belgeleriyle ispatladığımız halde… Vize başvurumuz yanıtsız bırakılarak 02-12 Haziran tarihlerindeki turnemiz fiilen engellenmiştir

Takdiri kamuoyuna bırakıyoruz...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay