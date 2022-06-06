Alın size özgürlük ve sanat! Almanya'ya giden tiyatrocular kovulmaktan beter oldu

Yeniakit.com.tr

Oyun Sandalı Tiyatro Ekibi, Almanya'ya düzenleyecekleri turnelerine vize çıkmadığını açıkladı.

Batı'nın gerçek yüzünü görüp tokat yemişe dönen tiyatro grubundan yapılan açıklamada, "Üzülerek belirtiriz ki, Almanya’nın iki önemli aydını ve Bilimsel Sosyalizm'in kurucularından Marx ve Engels'in eserinden sahneye uyarladığımız Manifesto oyunumuzun, 6 farklı şehirde gerçekleşecek Almanya turnesini belirsiz bir tarihe ertelemek zorunda kaldık. Nedeni basit! Almanya Konsolosluğu’nun yetkili kıldığı vize merkezine 20 Mayıs’ta yaptığımız başvuruya hâlâ yanıt alamamış olmamız." denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

Alman Devleti’nin tanıdığı resmi bir dernek olan NHKM (Nazım Hikmet Kültür Merkezi)’nin yine resmi davetiyle, istenilen tüm belgeleri eksiksiz verdiğimiz halde vize çıkmadı. Uçak biletlerinden, otel rezervasyonlarına, gösterimlerin salon bilgilerini belgeleriyle ispatladığımız halde… Vize başvurumuz yanıtsız bırakılarak 02-12 Haziran tarihlerindeki turnemiz fiilen engellenmiştir

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