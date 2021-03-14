Alın size öve öve bitiremediğiniz İngiltere! Ülke ayağa kalktı

Geçtiğimiz hafta İngiltere'nin başkenti Londra'nın Clapham bölgesinde bulunan arkadaşının evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Sarah Everard isimli kadın, ülkenin gündemine oturdu.

Everard için başlatılan geniş çaplı arama çalışmaları dün tamamlanırken, kent ormanında bir kadın cesedi bulundu. İngiliz polisi bu cansız bedenin Everard’a ait olduğunu duyururken olayla ilgili soruşturma derinleştirildi.

Arbede çıktı!

Dün gece ise Sarah’ın en son görüldüğü bölge olan Clapham Park’ta bir anma töreni yapıldı. Burada kadın cinayeti, kadına şiddet ve Everard için binlerce kişi anma noktasına geldi. Bölgedeki polis ekipleri katılımcıları ikaz etti. Polis, koronavirüs önlemleri nedeni ile toplanmanın yasak olduğunu bildirirken anma törenine katılanlarla güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Polisin sert müdahalesi ülkeyi ayağa kaldırdı

Dün gece 18:30 sularında başlayan anma töreni 3 saat sürerken, dün gece 6 kişi gözaltına alındı. Barışçıl anma törenine katılanlara polisin sert müdahalesi ülkeyi ayağa kaldırdı.

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, İngiliz polisinden tam ve kapsamlı bir rapor istedi. Diğer yandan Liberal Demokratlar’ın lideri Sir Ed Davey, Londra Polis Müdürü Cressida Dick’in bu yaşananların ardından istifa etmesi gerektiğini söyledi.

"10 tane polis üzerimdeydi"

Gözaltına alınan 28 yaşındaki öğrenci Patsy Stevenson, “Ben orada kalabalık ile duruyordum ve bir anda benim üstüme çullandılar. Beni yüzüstü yere yatırdılar. 10 tane polis üzerimdeydi. Onların bizi koruması gerekiyordu ama hiç böyle davranmadılar. Beni kelepçelediler ve bana tehditler savurdular” ifadelerini kullandı.

Öte yandan anma törenine katılanlar arasında bir isim diğerlerinden daha çok dikkat çekti. İngiliz kraliyet ailesinin son dönemde Meghan Markle’la yaşadığı gerilimin ana figürlerinden biri olan Kate Middleton da törene katıldı. Kensington Sarayı’ndan beyaz nergis getirerek anma törenine bırakan Düşes Kate bir anda gündem oldu. Sosyal mesafe kurallarına ve maske kuralına dikkat etmeyen Düşes Kate’in görüntüleri tepki çekti.