Alın size CHP liyakati! Yaşar Okuyan'ın eşi öyle bir yere atandı ki...

Türk siyaset tarihinin en büyük kaybedenlerinden biri olan Yaşar Okuyan'ın son durağı CHP oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nın bizzat rozetini taktığı Yaşar Okuyan, bir dönem Muharrem İnce'ye karşı sert açıklamalarıyla da gündemden düşmüyordu.

Kılıçdaroğlu'nun yanında olduğunu göstermek için Muharrem İnce'ye karşı ağır ifadeler kullanan Yaşar Okuyan, eşinin başladığı görev nedeniyle yeniden gündemde.

Yaşar Okuyan'ın 2012 yılında evlendiği kendisinden 27 yaş küçük olan eşi Özlem Kaya Okuyan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki ÜNİBEL A.Ş’de yazılım müdür oldu.

Maden mühendisi

Maden Mühendisliği mezunu olan Özlem Kaya Okuyan, daha önce CHP'li Bornova Belediyesi'nde memur olarak çalışıyordu.