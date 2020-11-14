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Siyaset Alın size CHP liyakati! Yaşar Okuyan'ın eşi öyle bir yere atandı ki...
Siyaset

Alın size CHP liyakati! Yaşar Okuyan'ın eşi öyle bir yere atandı ki...

CHP'li Yaşar Okuyan'ın maden mühendisi olan eşi Özlem Kaya Okuyan, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki ÜNİBEL A.Ş’de yazılım müdürü oldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 15:06:00 -
Alın size CHP liyakati! Yaşar Okuyan'ın eşi öyle bir yere atandı ki...

Türk siyaset tarihinin en büyük kaybedenlerinden biri olan Yaşar Okuyan'ın son durağı CHP oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nın bizzat rozetini taktığı Yaşar Okuyan, bir dönem Muharrem İnce'ye karşı sert açıklamalarıyla da gündemden düşmüyordu.

Kılıçdaroğlu'nun yanında olduğunu göstermek için Muharrem İnce'ye karşı ağır ifadeler kullanan Yaşar Okuyan, eşinin başladığı görev nedeniyle yeniden gündemde.

Yaşar Okuyan'ın 2012 yılında evlendiği kendisinden 27 yaş küçük olan eşi Özlem Kaya Okuyan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki ÜNİBEL A.Ş’de yazılım müdür oldu.

Maden mühendisi

Maden Mühendisliği mezunu olan Özlem Kaya Okuyan, daha önce CHP'li Bornova Belediyesi'nde memur olarak çalışıyordu.

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Yorumlar

Alī

Kimseyi bu duruma düşürmesi Rabbim.
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akitlere

damadın bakan şofürün vekil yapıldığı bir ülkede bu atama çok normal. yaşar bey ne kemal beyin ne de tunç beyin herhangi birşeyi olmuyor. üstelik kadın mühendismiş daha ne olsun.
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