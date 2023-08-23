Alın size çağdaş Batı! 'Tatil cenneti' dedikleri yerde kan donduran toplu tecavüz

Milliyet'in haberine göre, 18 yaşındaki İngiliz turist, otel yetkilileri tarafından sabaha karşı 05.00 sularında lobinin zemininde ağlarken fark edildi.

18 yaşındaki genç kadının vücudunda küçük bir kesik ve birkaç morluk olduğu tespit edildi. Acil servise haber verildi, genç kadın hastaneye götürüldü. Kadının 8 erkeğin tecavüzüne uğradığı öğrenildi.

Korkunç ayrıntılar!

Genç kadının telefonu kayıptı. Polis, İngiliz turistin numarasını aradığında telefonu saldırganlardan biri açtı. Sinyal takibinden saldırganların yerini belirleyen emniyet, erkekleri gözaltına almaya başladı.

Adları Anthony G., Anthony A., Khalil A., Lucas H., Thomas E. ve Romain C. olan beş Fransız ve bir İsviçreli erkek, İspanya'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fransız polisi ise diğer iki erkeği gözaltına alıp tutukladı. Böylece tutuklu sayısı sekize yükseldi. Fransa'da yakalanan iki erkeğin önümüzdeki günlerde İspanya'ya iade edilmesi bekleniyor.

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Otelin güvenlik kameralarında yapılan incelemede, genç kadına saldıranların odanın önünden geçen kişileri içeriye davet ettikleri görüldü.