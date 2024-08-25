Alın size bir skandal daha! Konuşan çiftçi değil CHP Meclis üyesi

Özgür Özelin önünü kesip çiftçilerin derdini anlatan çiftçi değil CHP’li Oğuzeli meclis üyesi Mahmut Güven olduğu ortaya çıktı.

Bıkmadılar bu tiyatrodan! Özgür Özel'in çiftçisi bakın kim çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Partisi tarafından Gaziantep'te düzenlenen fıstık mitingine katıldı.

Gaziantep Havalimanı'nda inen Özel yolda durarak fıstık bahçelerindeki üreticilerle konuştu.

Ancak bu sırada önü traktörlü bazı kişiler tarafından kesilen Özel aracından inerek bu kişilerle konuştu.

Daha sonra konuşanın Oğuzeli Meclis üyesi Mahmut Güven olduğu belirlenirken vatandaş eleştiri yağmuruna tutarken CHP’nin foyası bir kez daha meydana çıktığını belirttiler.

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Bir skandalda CHP’li Nizip Belediyesi Başkanın eşi çıkmıştı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in önünü kesip çiftçilerin derdini anlatan kadın” diye servis edilen vatandaşın, CHP’li Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'ın eşi Aslıhan Doğan olduğu ortaya çıktı.

Özel'in konuşmasını buradaki eylemi ise CHP'li Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan sosyal medya hesabından paylaştı.

Doğan'ın paylaştığı fotoğraflarda Özel ile tokalaşıp konuşan kadının Ali doğan'ın eşi Aslıhan Doğan olduğu ortaya çıkınca sosyal medyada konuyla ilgili çok sayıda eleştirel yorum yapıldı.