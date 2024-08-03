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Gündem Alın size alkollü mekanda özgürlük! Seküler laikçi kızlara önce taciz sonra saldırı
Gündem

Alın size alkollü mekanda özgürlük! Seküler laikçi kızlara önce taciz sonra saldırı

Yeniakit Publisher
2024-08-03 12:23:00 -
Alın size alkollü mekanda özgürlük! Seküler laikçi kızlara önce taciz sonra saldırı

Seküler yaşam tarzının neden olduğu iğrençliklere yenisi eklendi. Cihangir’de 20’li yaşlardaki kızlar alkollü mekanda önce taciz edildi, ardından dövüldü.

Türkiye’nin çağdaşlaşma yolundaki en büyük kazığı olan seküler yaşam tarzı, onlarca yıldır nesilleri ifsad etti. Bunda sekülerlerin alkol bağımlılığı üst düzey rol oynadı. Her fırsatta alkol tüketme özgürlüğünü savunan sekülerler, neden oldukları skandal olayları ise örtmeye, gizlemeye, gündemde tutmamaya çalışıyor.

Son rezalet, İstanbul, Cihangir’de yaşandı.

A.İ.K (22), H.E (20) ve Y.T. (23) adlı üç genç kız, Beyoğlu Cihangir’deki bir meyhaneye eğlenmek için gitti. Mekan görevlisi, genç kızlara “Yan masadan sizi beğenmişler, şampanya ikram etmek istiyorlar” dedi. Genç kızlar teklifi reddetti ve masalarının değiştirilmesini istedi.

Masalarının değiştirilmemesi üzerine genç kızlar hesap istedi. Ancak hesap, kişi başı 475 TL olması gereken bir tutardan 10 bin TL’ye çıktı. Görevli, masaları birleştirip hesabı diğer masadakilere ödetmeyi teklif etti. Genç kızlar 9 bin TL ödeyerek mekandan ayrılmak istedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mekandan çıkmaya çalışan genç kızların önü, işletme sahibi V.T. tarafından kesildi. Y.T. adlı genç kız, görevli M.D. tarafından itilmeye çalışıldı. Y.T., kendini savunmak için M.D.'ye tokat attı. Bu olayın ardından M.D., Y.T.'nin saçlarından tutup yüzüne vurdu. Güvenlik kamerası bu anları kaydetti.

Olayın sosyal medyada yayınlanmasının ardından genç kızlar polise başvurarak yaşadıklarını anlattı. Şikayet üzerine soruşturma başlatıldı.

Olayın medyaya yansıması sonra meyhanenin başka kadınları da bu şekilde mağdur ettiği ve hesap ödemelerinde bile kadın-erkek ayrımı yaptığı ortaya çıktı. Şikayetvar.com'daki yorumlarda yaşananlar anlatıldı:

Öte yandan masaya gitmek için zorlanan genç kızlara para verildiği de iddia edildi. Sosyal medya yaşanan olaya tepkiler çığ gibi büyüyor.

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Yorumlar

Şeyh Şamil bu

Biz asla seküler laik dinsiz olmadık olmayacaģız InşaAllah. Dayatmaların hepsi bendini yıkan nehirler kadardır.
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