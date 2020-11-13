Alın Batı şakşakçılarının övdükleri Almanya! Sürücü feci şekilde hayatını kaybetti

Türkiye'deki Batı sevicilerin özellikle mühendislik konusunda örnek gösterdiği Almanya'da, otoyolların bakımsızlığı feci bir olaya neden oldu.

Bugün sabah saatlerinde, Köln'deki A3 otoyolu, Dellbrück istikametinde bir kadın sürücü, 5 ton ağırlığındaki beton levhanın altında kaldı.

Kaza nedeniyle yolun bir kısmı öğle saatlerine kadar kapalı kaldı.

Beton levhanın kaldırılmasıyla birlikte, aracın içindeki kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Bakımsızlık nedeniyle düşen beton levha gibi, duvarın diğer bölümlerinde de sorun olup olmadığı araştırılıyor.