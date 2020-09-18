  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Alimler, İslami iktisadı mercek altına alıyor
Ekonomi

Alimler, İslami iktisadı mercek altına alıyor

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı çatısı altında faaliyetlerini yürüten İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM), İlmi Etüdler Derneği (İLEM), Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD), Sakarya Üniversitesi paydaşlığında gerçekleşen 8. İslam İktisadı Atölyesi’ne ilgi yoğun.

Yeniakit Publisher
2020-09-18 10:55:00 -
Alimler, İslami iktisadı mercek altına alıyor

Albarak Türk’ün sponsoru olduğu ‘İslam İktisadının Kurumları’ temalı etkinlikte ekonomistler söz alıyor. Yeni görüşler ve çalışmalar ele alınıyor. Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Melikşah Utku, İslam ekonomisiyle ilgili çalışmaların çok eskilere dayandığını belirtti. Üniversitelerin İslami iktisadı çalışmalarının içerisinde bulunmasının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Utku, şu görüşleri dile getirdi: “Dünya dönüyor, biz bankacılar üretmeye devam ediyoruz. Malum, Doğu ilmi fetva alıp harekete geçer. Ama o fetvalar da henüz hayata geçmemiş. Gelinen aşamada icazetlerin etkilerini değerlendirecek akademi çalışmalarına da ihtiyacımız var. Pratikte olduğu gibi bugün de Doğu’dakiler Batı’dakilerin kopyası gibi duruyorlar. İslami iktisat konvansiyonel iktisat çalışmalarına çok benziyor.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdurrahman Dilipak’tan çok konuşulacak paylaşım! Büyük oyun belgelendi, Bakanın imzası deşifre oldu
Gündem

Abdurrahman Dilipak’tan çok konuşulacak paylaşım! Büyük oyun belgelendi, Bakanın imzası deşifre oldu

Yeniakit yazarı Abdurrahman Dilipak sosyal medya hesabından gündemi sarsacak paylaşıma imza attı. Koronavirüste PCR testlerinin DNA'ların t..
Bulgaristan'dan Türkiye'ye flaş destek
Dünya

Bulgaristan'dan Türkiye'ye flaş destek

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede Doğu Akdeniz konusunda Ankara'ya destek sözü v..
Nutella’nın ‘helal değiliz’ skandalına göndermeli paylaşım!
Gündem

Nutella’nın ‘helal değiliz’ skandalına göndermeli paylaşım!

Nutella’nın sosyal medyadaki ‘helal değiliz’ skandalından sonra Ordu Belediye Başkanı ve eski bakan Hilmi Güler çok ses getiren bir paylaşım..
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı