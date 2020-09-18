Alimler, İslami iktisadı mercek altına alıyor

Albarak Türk’ün sponsoru olduğu ‘İslam İktisadının Kurumları’ temalı etkinlikte ekonomistler söz alıyor. Yeni görüşler ve çalışmalar ele alınıyor. Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Melikşah Utku, İslam ekonomisiyle ilgili çalışmaların çok eskilere dayandığını belirtti. Üniversitelerin İslami iktisadı çalışmalarının içerisinde bulunmasının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Utku, şu görüşleri dile getirdi: “Dünya dönüyor, biz bankacılar üretmeye devam ediyoruz. Malum, Doğu ilmi fetva alıp harekete geçer. Ama o fetvalar da henüz hayata geçmemiş. Gelinen aşamada icazetlerin etkilerini değerlendirecek akademi çalışmalarına da ihtiyacımız var. Pratikte olduğu gibi bugün de Doğu’dakiler Batı’dakilerin kopyası gibi duruyorlar. İslami iktisat konvansiyonel iktisat çalışmalarına çok benziyor.”