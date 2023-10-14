Alımda satımda geç mi kaldık? Gram ve çeyrekte bu seviyelere dikkat!

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, bu yıl 8.403,81 puanla, rekor seviyeye ulaştı. Türkiye'de seçim belirsizliklerinin sona ermesi ve yeni ekonomi yönetimiyle birlikte uygulanmaya başlanan politikaların ardından piyasalarda bir nevi ralli havası hakim oldu. Bu süreçte yeni ekonomi yönetimine duyulan güven etkin rol oynadı.

Yeni yönetimin verdiği güven etkili

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yurt dışı atılımına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın attığı adımlar da eşlik edince bu süreç başta büyük yatırımcılar ve finans çevreleri için de pozitif bir hava oluşturdu.

Risk ve pirim değerlendirmeleri

Öte yandan, bu yıl içerisinde 700 baz puanın üzerine çıkan Türkiye'nin CDS'i seçim sonrası ekonomide atılan istikrarlı adımlarla düşüşe geçerek 369,7 seviyesine geriledi. CDS, bu seviye ile 13 Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyeye inerken, şu sıralarda 390'larda. Bu güven duygusu pekiştikce ülke risk prim azalışlarına da şahitlik edeceğiz. Türkiye'nin uluslararası kredi notunda ve yatırımcıların Türkiye'ye bakışında önemli bir eşik teşkil eden CDS'ler finansal çevreler için önemli bir gösterge.

Piyasalar hangi havada?

Piyasa uzmanları ise yurt içi bağlamında ekonomik tablonun olumlu bir havada seyrettiğine dikkati çektiler. Bunların başında fiyatlar genel seviyesinde eski spekülatif hareketlenmenin kalmaması, konut ve araç piyasalarındaki fiyat dalgalanmalarının bir nebze de olsa düşük seyri önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. Küçük yatırımcılar borsa verilerini ve başta altın olmak üzere mevduatlar üzerinden pozisyon almanın kaygısında.

Elinde altını bulunanlar ise tasarruflarını en iyi şekilde değerlendirmenin peşinde. Piyasaların olumlu seyri yatırım yapılabilirlik durumunu da artırırken özellikle vatandaş bazında genel fiyatlarda yaşanan eski dalgalanma önemli bir atmosfer sunuyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Altın özelinde bakıldığında altının Filistin-İsrail çatışmalarının seyriyle paralel gittiği bir gerçek. Gerilim tırmandıkça altın güvenli bir liman olarak sığınılan tasarruf aracı olarak elde tutuluyor.

Geçtiğimiz hafta alım için 1600-1650 bandı önemli bir fırsat iken bu kez de 1700 bandının da alım için bir eşik görevi teşkil edebileceği belirtiliyor. Keza altında uzun vadeli bir yükselişin olması kaçınılmaz.

Aynı durum çeyrek özelinde de 2800 bandı alım eşiği olabilir. Altının bu seviyelerde tutunması beklenmemeli.

Satım için gramda 1700 bandının üstü, çeyrekte 2800'ün üst seviyeleri kısa vadeli ve düşük montanlı (oran) düşünülebilir. Aslolan ise aciliyet yoksa; beklemede kalınması

Öte yandan piyasa uzmanları altın için "uzun soluklu yatırımda vazgeçilmez liman" değerlendirmesinin altını çizmeye devam ediyorlar.