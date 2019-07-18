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Alifuatpaşa Suat Yalkın caddesi yenileniyor

Alifuatpaşa Suat Yalkın Caddesi’nde gerçekleştirilecek yenileme çalışmaları için projenin hazır olduğunu ve 2 Ağustos Cuma günü ihaleye çıkacaklarını açıklandı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 16:28
Alifuatpaşa Suat Yalkın caddesi yenileniyor

Alifuatpaşa Suat Yalkın Caddesi’nde gerçekleştirilecek yenileme çalışmaları için projenin hazır olduğunu ve 2 Ağustos Cuma günü ihaleye çıkacaklarını açıklandı.


Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Alifuatpaşa Suat Yalkın Caddesi’nde gerçekleştirilecek yenileme çalışmaları için projenin hazır olduğunu açıkladı. Proje için 2 Ağustos Cuma günü ihaleye çıkacaklarını ve derhal çalışmaların başlatılacağını açıklayan Başkan Ekrem Yüce, caddenin örnek bir görünüme kavuşacağını söyledi.


Başkan Ekrem Yüce, yapılacak yenileme çalışmalarının detaylarını ise şu ifadelerle paylaştı: “Geyve’ye bağlı Alifuatpaşa mahallemizin önemli caddelerinden biri olan Suat Yalkın Caddesi’ni yenileyeceğimizi bölgeye yaptığımız ziyaretlerde müjdelemiştik. Ekiplerimiz proje çalışmalarını tamamladı. Bin 300 metre uzunluğa sahip kaldırımları yenileyeceğiz. Mevcut aydınlatma direkleri de bölgenin tarihine uygun dekoratif cadde aydınlatma direkleriyle şık bir görünüme kavuşacak. İnşallah 2 Ağustos Cuma günü ihalesini gerçekleştireceğiz. Ardından da hızla çalışmalarımızı başlatacağız. İlçemize, esnaflarımıza ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 16:28
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