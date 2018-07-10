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Alıcı ve Berke Özer Fenerbahçe'de

Altınordu, Berke Özer ve Barış Alıcı'nın Fenerbahçe'ye transferini açıkladı.

10 Temmuz 2018 Salı 23:06
Alıcı ve Berke Özer Fenerbahçe'de

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Altınordu'nun iki genç yıldız adayı kaleci Berke Özer ve kanat oyuncusu Barış Alıcı'yı kadrosuna kattı. Transferi Altınordu resmen açıkladı.

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Sarı Lacivertli ekip de transferi resmen duyurdu.

İşte resmi internet sitesinden yapılan açıklama:

Kulübümüz, Altınordu’da forma giyen Berke Özer ve Barış Alıcı'yı renklerine bağladı.

A milli takıma kadar yükselmiş 2000 doğumlu kaleci Berke Özer ve 1997 doğumlu genç milli takım oyuncusu Barış Alıcı yeni sezondan itibaren “Çubuklu” formamızın başarısı için ter dökecekler.

Berke ve Barış'a Fenerbahçe Ailesi’ne hoş geldiniz diyor, nice başarılar, zaferler ve şampiyonluklarla dolu yıllar diliyoruz.

Teknik Direktörümüz Phillip Cocu 2 yeni transferimiz hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Kulübümüze 2 yetenekli genç oyuncu katıyor olmak çok güzel. Üzerinde çalıştığımız en önemli konulardan birisi, önümüzdeki yıllarda kulübümüze hizmet edecek potansiyeli yüksek genç oyuncuları buraya getirmek." 

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 23:06
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