  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çin, Uygur çocuklarını asimile ediyor Cumhurbaşkanı Petro’dan eylem çağrısı Halkı sokağa döktü Somali'den Türkiye'ye kalbi şükran: Sarsılmaz kardeşlik bağları güçleniyor Suç örgütlerine eş zamanlı operasyon: 40 gözaltı CHP'li belediye başkanı kalp krizi geçirdi! 10 ilde “bahis ve şike” operasyonu: 32 kişi gözaltına alındı Trump'tan 'UFO' talimatı! Dünya şaşırtan çıkışı konuşuyor O ülkeden dünyaya tarihi çağrı: Barışın teminatı ve garantörü Türkiye olsun! ‘Sahada somut çözüm üretebilecek tek güç Türkiye’ Rezaletin merkezinden yine İsrail çıktı: Epstein’ın kirli haritası ifşa oldu! Sapık kadın sosyal medyadan tanıştığı erkek çocuklara cinsel istismarda bulundu!
Gündem Alican Uludağ, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklandı
Gündem

Alican Uludağ, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklandı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Alican Uludağ, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklandı

"Cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Alican Uludağ tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan gazeteci Uludağ'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Uludağ, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıkta ifade veren Uludağ, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe, Uludağ'ın üzerine atılı suçtan tutuklanmasına karar verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, gazeteci Alican Uludağ'ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı bazı paylaşımlarla ilgili "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

Uludağ, soruşturma kapsamında dün akşam Ankara'da gözaltına alınmıştı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23