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Alıç şerbeti nasıl yapılır? Alıç şerbeti tarifi

Alıç tam bir şifa deposudur. Peki, alıçtan şerbet hazırlayabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte, “Alıç şerbeti nasıl yapılır?” sorusunun cevabı…

17 Ekim 2019 Perşembe 09:17
Alıç şerbeti nasıl yapılır? Alıç şerbeti tarifi

Alıç tam bir şifa deposudur. Peki, alıçtan şerbet hazırlayabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte, “Alıç şerbeti nasıl yapılır?” sorusunun cevabı…

Alıç faydaları nelerdir?

İyi bir antioksidan kaynağı olan alıç cildin yaşlanmasını yavaşlatır.

Alıç kalp sağlığı için son derece faydalıdır.

Yapılan bilimsel çalışmalar alıcın tansiyonu dengelediğini ortaya koymuştur.

Lif yönünden zengin olan alıç sindirim sistemini düzenler.

Alıç saç dökülmesini bir hayli azaltın.

Alıç düzenli tüketildiğinde stres seviyesini azaltır.

Düzenli ve ölçülü tüketildiğinde alıç kilo vermeye yardımcı olur.

Alıç şerbeti nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • Yarım kilo alıç
  • 8 su bardağı su
  • 2 su bardağı şeker

Öncelikle işe alıçları temizleyerek başlayın.

Ardından alıçları ve 8 su bardağı suyu bir tencereye alın.

Alıçlar yumuşayınca tencereye şeker ilave edin.

Şeker eklendikten 5-10 dakika sonra şerbeti ocaktan indirin.

Şerbeti tülbent ve tel süzgeç yardımıyla süzüp sürahiye aktarabilirsiniz.

Afiyet olsun.

Alıç reçeli nasıl yapılır? Alıç faydaları nelerdir?

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 09:17
  1. Alıç şerbeti nasıl yapılır?
  2. Alıç şerbeti tarifi
  3. alıç pekmezi nasıl yapılır
  4. alıç çayı nasıl yapılır
  5. alıç kökü çayı nasıl yapılır
  6. alıç dalı çayı nasıl yapılır
  7. reyhan şerbeti
  8. alıç faydaları ve zararları
  9. alıç nasıl kurutulur

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