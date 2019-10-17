Alıç şerbeti nasıl yapılır? Alıç şerbeti tarifi Alıç tam bir şifa deposudur. Peki, alıçtan şerbet hazırlayabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte, “Alıç şerbeti nasıl yapılır?” sorusunun cevabı…

Alıç tam bir şifa deposudur. Peki, alıçtan şerbet hazırlayabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte, “Alıç şerbeti nasıl yapılır?” sorusunun cevabı… Alıç faydaları nelerdir? İyi bir antioksidan kaynağı olan alıç cildin yaşlanmasını yavaşlatır. Alıç kalp sağlığı için son derece faydalıdır. Yapılan bilimsel çalışmalar alıcın tansiyonu dengelediğini ortaya koymuştur. Lif yönünden zengin olan alıç sindirim sistemini düzenler. Alıç saç dökülmesini bir hayli azaltın. Alıç düzenli tüketildiğinde stres seviyesini azaltır. Düzenli ve ölçülü tüketildiğinde alıç kilo vermeye yardımcı olur. Alıç şerbeti nasıl yapılır? Malzemeler: Yarım kilo alıç

8 su bardağı su

2 su bardağı şeker Öncelikle işe alıçları temizleyerek başlayın. Ardından alıçları ve 8 su bardağı suyu bir tencereye alın. Alıçlar yumuşayınca tencereye şeker ilave edin. Şeker eklendikten 5-10 dakika sonra şerbeti ocaktan indirin. Şerbeti tülbent ve tel süzgeç yardımıyla süzüp sürahiye aktarabilirsiniz. Afiyet olsun. Alıç reçeli nasıl yapılır? Alıç faydaları nelerdir?

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