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Aktüel

Alibeyköy'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-06-21 23:04:32 -
Alibeyköy'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Alibeyköy'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kazım Karabekir Caddesi'nde S.Ş yönetimindeki 34 CRJ 678 plakalı araç, aynı yönde seyreden İETT otobüsüne çarptı. Savrulan araç yol kenarındaki reklam panosuna çarparak, takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartılan sürücü S.Ş ve araçtaki iki yolcu, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.



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