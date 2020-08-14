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Aktüel

Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldıran şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-14 19:56:46 -
Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldıran şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Alibeyköy'de, trafikte kadın sürücüye saldırıp hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Emre E. tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen ve savcılık ifadesi sonrasında nöbetçi hakimliğe sevk edilen Emre E'nin tutuklanmasına karar verildi.

Şüphelinin savcılık ifadesinde, eşi ve baldızıyla seyir halindeyken şikayetçi Sena K'nin kullandığı aracı araçlarının önüne kırdığını, kornaya basıp Sena K'yi uyardığını ancak Sena K'nin hakarette bulunduğunu öne sürdü.

İfadesinde, aracını kenara çekip durduğunu, Sena K'nin de aracının arkasında durduğu ve kendilerine saldırmaya çalıştığını, telefonunun kamerasıyla çekim yapmaya başladığını ileri süren Emre E, "Benim eşim yeni doğum yaptığından ve hastaneden yeni çıktığımızdan, sinirlerime hakim olamadım. Sena K, eşim Güzilar E'ye saldırmaya çalışınca ben Sena K'yi elimle ittirdim. Daha sonra aracının üzerine çıkıp zıpladım. Sena K'ye tehdit ve hakarette bulunmadım. Onu darbetmedim ancak aracına zarar verdim. Pişmanım." ifadesini kullandı.

- Olay

Eyüpsultan-Güzeltepe Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde, dün akşam saat 20.20 sıralarında, trafikte tartıştığı sürücü Sena K'ye saldıran, aracın ön camını kıran ve hakaretlerde bulunan Emre E'nin görüntüsü, diş hekimi olduğu belirtilen mağdur Sena K. tarafından çekilmiş ve sosyal medyada paylaşılmıştı.

Sena K, aracının camını kırdıktan sonra olay yerinden ayrılan ve taksi şoförü olduğu belirlenen Emre E'yle ilgili şikayetçi olmuş, şüpheli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Adliyede başsavcılıkça ifadesi alınan şüpheli, "mala zarar vermek" ve "yaralama" suçlarından tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edilmişti.


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