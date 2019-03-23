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Aliağa’ya 5 yılda 5 bin konut

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, sivil toplum kuruluşlarına gerçekleştirdiği ziyaretlere Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği ile devam etti.

23 Mart 2019 Cumartesi 13:05
Aliağa’ya 5 yılda 5 bin konut

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, sivil toplum kuruluşlarına gerçekleştirdiği ziyaretlere Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği ile devam etti. Acar, ziyaretinde, "TOKİ ile yaptığımız görüşmelerde kendilerinden Aliağa için 5 bin konutluk bir proje talebinde bulunduk. Kendileri de bu talebimize sıcak baktı ve ilk etapta 600 konutluk proje için talep toplamaya başlandı" dedi.


Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, seçim çalışmalarına devam ediyor. Acar, bu kapsamda, Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Hamit Çelik ve yönetimi tarafından karşılanan Başkan Acar, Sivaslılar derneğinin beş yıl boyunca kendisine verdiği manevi destekten ötürü kendilerine teşekkür etti. Gelecek beş yıllık süreçte Aliağa’ya yapılacak olan projelerden de bahseden Başkan Serkan Acar, Aliağa’nın marka bir şehir olma yolunda hızla ilerlediğini söyledi.


Aliağa için çok önemli bir proje olan meslek hastalıkları hastanesinin temellerinin atıldığını hatırlatan Başkan Serkan Acar, “Aliağa’ya kurulacak olan meslek hastalıkları hastanesi Aliağa halkının her platformda dile getirdiği bir eksiklikti. Temelleri atılan meslek hastalıkları hastanesi sadece Aliağa için değil ülkemiz için de çok önemli bir projedir. Dünyanın en iyi meslek hastalıkları hastanesi Almanya’da bulunuyor. Dokuz Eylül Üniversitesi’nin beyanına göre Aliağa’ya kurulacak olan hastane Almanya’dakinden daha kaliteli ve nitelikte bir hastane olacak. Yılda 10 milyon hastaya hizmet verecek. 200 ve üstü yatak kapasitesine sahip olacak hastanede mikrocerrahiden yanık ünitesine, kök hücre tedavisinden tanı merkezine kadar çok önemli bölümleri barındıracak” şeklinde konuştu.



"Beş yıl içerisinde Aliağa’ya beş bin konut yapılacak"


TOKİ kayıtlarının Aliağa’da devam ettiğinin altını çizen Başkan Serkan Acar, "TOKİ ile yaptığımız görüşmelerde kendilerinden Aliağa için 5 bin konutluk bir proje talebinde bulunduk. Kendileri de bu talebimize sıcak baktı ve ilk etapta 600 konutluk proje için talep toplamaya başlandı. Yeni Mahalle mezarlık bölgesine yapılacak konutlar için ilk üç günde dört bin başvuru yapıldı. Bu sayı da her geçen gün artıyor. 600 konutun tamamlanmasının ardından diğer etaplar içinde talep toplanacak. Beş yıl içerisinde Aliağa’ya beş bin konut yapılacak" dedi.


Yapılacak olan projelerle Aliağa’nın cazibe merkezi haline geleceğini ifade eden Başkan Serkan Acar, “Çaltılıdere bölgesine Türkiye’de ilk pilot uygulaması olacak sekiz yıllık ilkokul sonrası bir güzel sanatlar okulu yapılacak. Okulun ödeneği valiliğe geldi. Yakın bir zamanda çalışmalar başlayacak. Kentimizin bir sanat merkezi haline dönüşmesi yolunda çok önemli olan bu okulda Türkiye’nin en yetenekli sanatçıları yetişecek. Tüpraş kavşağından emniyetin olduğu bölgeye kadar Çanakkale asfaltı yer altına alınacak. Projenin ihalesi tamamlandı fakat kurdan dolayı yaşanan değişimler nedeniyle ihale bütçesi revize edildi. Proje yaz ayı sonunda başlayacak ve yaklaşık beş aylık bir süreçte tamamlanacak” diye aktardı.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren dernek Başkanı Hamit Çelik ise Başkan Serkan Acar’a Aliağa’ya yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür ederek yerel seçimlerde başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 13:05
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