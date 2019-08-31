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Aliağaspor FK’nın rakipleri belli oldu

2019-2020 futbol sezonunda Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL)’de mücadele edecek olan İzmir’in güçlü ekiplerinden Aliağaspor FK’nın rakipleri belli oldu.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 18:02
Aliağaspor FK’nın rakipleri belli oldu

2019-2020 futbol sezonunda Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL)’de mücadele edecek olan İzmir’in güçlü ekiplerinden Aliağaspor FK’nın rakipleri belli oldu.


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından gerçekleştirilen kura sonucunda 8. gruba düşen Aliağaspor FK, kendi grubunda Manisa, Afyon, Balıkesir ve İzmir takımları ile karşı karşıya gelecek.


14 takımın bulunduğu grupta; Aliağaspor FK, Bergama Belediye Spor, Bornova Yeşilovaspor, Salihli Belediye Spor, Manisa Sanayispor, Yunus Emre Belediye Spor, Ayvalıkgücü Belediye Spor, Bigadiç Belediye Spor, Gönen Belediye Spor, Söke Spor, Yıldız Spor, Sandıklıspor, Bolvadin Belediye Spor ve Bölme Spor yer aldı.


Öte yandan, BAL Liginde ilk hafta maçları 22-23 Eylül 2019 tarihlerinde başlayacak. Sarı siyahlılar, 21-22 Eylül tarihlerinde başlayacak olan ligin ilk haftasında deplasmanda Afyon temsilcisi Bolvadin Belediye Spor ile karşılaşacak. İkinci haftada ise kendi sahasında Ayvalıkgücü Belediye Sporu konuk edecek. Ligde her takımın güçlü ve her maçın zorluğu olduğunu belirten Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Bilal Özkurt, kolay ya da zor maçın olmadığını, her maça kazanmak için çıkacaklarını söyledi.


Lige iyi bir başlangıç yapabilmek için çalışmalarını sürdürdüklerini de ifade eden Özkurt, “Rakip kim olursa olsun her maça final gözüyle bakacağız. Gruptaki tüm rakiplerimize saygı duyuyoruz. Sezon boyunca çok çekişmeli karşılaşmalar oynayacağız. Taraftarımızın güçlü desteğini de arkamıza alarak lige iyi başlayıp iyi bitirmek istiyoruz. Bunun içinde sezon öncesi hazırlıklarımızı aksatmadan sürdürüyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. Seri galibiyetlerin yanı sıra galibiyetlerimizi güzel ve göze hoş gelen futbolla süslemek istiyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 18:02
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