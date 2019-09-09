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Aliağaspor FK’da Mustafa Bahadır sürprizi

Aliağaspor FK’da takımın başına getirilen Teknik Sorumlu Mustafa Bahadır, takımla ilk antrenmanına çıktı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 12:22
Aliağaspor FK’da Mustafa Bahadır sürprizi

Aliağaspor FK’da takımın başına getirilen Teknik Sorumlu Mustafa Bahadır, takımla ilk antrenmanına çıktı.


Aliağaspor FK yönetimi, geçtiğimiz sezon Somaspor’da şampiyonluk yaşayan tecrübeli teknik adam Mustafa Bahadır ile anlaşma sağladı. Takımın başına getirilen Mustafa Bahadır, zaman kaybetmeden takımla ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Petkim Stadı’nda yapılan antrenman kondisyon çalışmasının ardından yarım sahada taktik maç ile son buldu. Antrenmanı Kulüp Başkanı Kamil Önal ile Sportif Direktör Turgay Mete de yakından takip etti.



Bahadır: "Aliağa’ya profesyonel lig çok yakışır"


Büyük bir sorumluluk aldıklarını belirten Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Mustafa Bahadır, “Her şeyin zor olacağını biliyoruz. Hem biz hem de futbolcu kardeşlerim üzerimize düşeni yapacağız. Bölgesel Amatör Lig çok zor bir lig. Ancak Aliağa’ya profesyonel bir lig çok yakışır. Bizler de bunun için mücadele edeceğiz” dedi.



“İyi başlayıp iyi bitireceğiz”


Lig başlamadan takımın eksiklerini görmek adına çalışmalar yapacaklarını da ifade eden Bahadır, “Takım olarak eksiklerimizi giderip en hazır şekilde lige iyi bir başlangıç yapıp, ligin sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Sonu inşallah bizim için hayırlı olur" dedi.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 12:22
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