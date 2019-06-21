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Aliağaspor FK’da Güray Kula ve Aykut Geçmen imzaladı

Teknik sorumlu Polat Çetin ve ekibi ile devam kararı alan Aliağaspor FK’da yeni sezon için transfer hareketliliği de başladı.

21 Haziran 2019 Cuma 10:57
Aliağaspor FK’da Güray Kula ve Aykut Geçmen imzaladı

Teknik sorumlu Polat Çetin ve ekibi ile devam kararı alan Aliağaspor FK’da yeni sezon için transfer hareketliliği de başladı. Yeni sezonda şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı siyahlılar iç transferde defans oyuncusu Güray Kula ve sol bek oyuncusu Aykut Geçmen ile sözleşme yeniledi.



Geçtiğimiz sezon takım kaptanlığını da yapan 34 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu transfer çalışmaları kapsamında imzayı atan ilk isim oldu. Futbola Aliağaspor’un altyapısında başlayan ve kariyeri boyunca Konyaspor, TKİ Tavşanlı Linyitspor, Menemen Belediyespor, Eyüpspor, Silivrispor gibi takımların formasını giyen Güray Kula 2018-2019 sezonunun başında Aliağaspor’a geri dönmüştü. Süre aldığı karşılaşmalarda savunma hattında oyun bilg isi ile ön plana çıkan Güray Kula, kazanma hırsıyla da taraftarın sevgisini kazandı. Aliağaspor’da sözleşme yenilenen ikinci isim ise Aykut Geçmen oldu. Nergizspor’un altyapısından yetişen Aykut Geçmen Manisaspor, Altay ve Ödemişspor’un formasını giydikten sonra 2016 yılında Aliağaspora transfer oldu. Sol kanatta başarılı grafiği ile dikkat çeken Aykut Geçmen, kısa sürede ilk 11’in vazgeçilmezi oldu.



Güray Kula: “Yarım kalan işimizi bu sezon tamamlayacağız”


Yuvada kalmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren deneyimli oyuncu Güray Kula, “Geçen sezondan yarım kalan işimizi bu sezon inşallah tamamlayacağız. Bu şehre bir şampiyonluk borçluyuz. Bu da bizim boynumuzun borcudur. Bu imzayı atarken bu duygular ile atıyorum. Kimse şundan şüphe duymasın. Biz bu formanın hakkını sonuna kadar vereceğiz. Özlediğimiz profesyonel liglere Aliağa’mızın adını tekrardan yazdıracağız” dedi.



Aykut Geçmen: “Burası artık benim evim”


Aliağaspor forması giymekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Aykut Geçmen ise, “Yaklaşık beş senedir bu kulüpteyim ve burası artık benim evim. Geçen sene yaşadığımız mahcubiyeti bu sene kazanacağımız şampiyonluk ile telafi etmek istiyoruz. Bizim arkamızda kocaman bir şehir var. Biz, bize inananları mahcup etmeyeceğiz. Sezon sonunda şampiyonluk kupasını Aliağa’mıza getireceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 10:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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