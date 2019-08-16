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Aliağaspor FK hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde şampiyonluğu hedefleyen Aliağaspor FK, sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

16 Ağustos 2019 Cuma 11:06
Aliağaspor FK hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde şampiyonluğu hedefleyen Aliağaspor FK, sezon hazırlıklarını sürdürüyor.



Transferde önemli isimleri kadrosuna katmaya devam eden sarı siyahlılar günü çift idmanla tamamladı. Teknik direktör Ali Eren Beşerler yönetiminde Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’nda yaklaşık iki saat süren antrenmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından parkur ve dayanıklılık çalışması yaptı.



İkinci kamp Afyon’da


Aliağaspor FK, ikinci etap kampı için 21 Ağustos’ta Afyon’a gidecek. Yaklaşık 12 gün sürecek olan Afyon kampında sarı siyahlılar hem BAL hem de üçüncü lig ekipleriyle hazırlık karşılaşmaları oynayacak. Sarı siyahlılar Afyon kampının ardından Aliağa’ya dönerek çalışmalarını sürdürecek.



Ali Eren Beşerler: “Lige güzel bir başlangıç yapacağımıza inanıyorum”


Hazırlıkların olumlu bir havada ilerlediğini belirten Aliağaspor FK Antrenörü Ali Eren Beşerler, “Ufak tefek sakatlıklar olsa da hiç birisi önemli düzeyde değil. Antrenman kaçıran oyuncularımızın açığını da kapatıyoruz. Bu zamana kadar yapılan çalışmalar sistemli bir şekilde devam ediyor. Çok memnunuz. Her şey çok iyi gidiyor. Bizden istenen şampiyonluk için antrenmanlara devam ediyoruz. Lige güzel bir başlangıç yapacağımıza inanıyorum” dedi.



Güray Kula: “Ligde de iyi sonuçlar almayı istiyoruz”


Takım olarak çok iyi çalıştıklarını ifade eden takım kaptanı Güray Kula ise, “Takıma yeni katılan ve geçen seneden kalan arkadaşlar yavaş yavaş birbirini tanımaya başladı. İnşallah bu da önümüzdeki maçlara yansıyacak. Ligde de iyi sonuçlar almayı istiyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 11:06
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