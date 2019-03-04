Aliağaspor FK, deplasmanda 3 puan bıraktı Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)’nin 20.

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)’nin 20. haftasında, deplasmanda Sultangazi Spor’a konuk olan Aliağaspor FK, rakibine 1-0 mağlup oldu.

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)’nin 20. haftasında Aliağaspor FK, Sultangazi Spor ile karşı karşıya geldi. İstanbul Cebeci Spor Kompleksinde oynanan karşılaşmayı Aliağa temsilcisi 1-0 kaybetti. Mehmet Arslan’ın 46’da attığı golle yenik duruma düşen sarı siyahlılar, deplasmanda üç puan bıraktı. Sarı siyahlılar bu sonuçla ligde 43 puanla liderliğini korudu.

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