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Aliağa’nın kültür birikimi: Nadir Nadi Kütüphanesi

Aliağa Belediyesi Sosyal, Kültürel ve İdari İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Nadir Nadi Kütüphanesi, 10 bini aşkın kitabı ile Aliağalılara hizmet vermeye devam ediyor.

19 Mart 2019 Salı 09:55
Aliağa’nın kültür birikimi: Nadir Nadi Kütüphanesi

Aliağa Belediyesi Sosyal, Kültürel ve İdari İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Nadir Nadi Kütüphanesi, 10 bini aşkın kitabı ile Aliağalılara hizmet vermeye devam ediyor. Aliağa Belediyesi öğrencilerin etüt çalışmalarına destek olmak amacıyla Nadir Nadi Kütüphanesi’ni 22.30’a kadar hizmete açık tutuyor.



Nadir Nadi Kütüphanesi, Aliağa Belediyesinin 1991 yılından bugüne sosyal ve kültürel hizmetlerinde önemli bir yer tutuyor. Kütüphanenin raflarında 13 bin 500 kitap bulunuyor. 11 bini aşkın üye sayısına sahip Nadir Nadi Kütüphanesi, başlatılan yeni uygulama ile hafta içi 08.30-22.30 saatleri arasında hafta sonları ise 09.30-22.30 saatleri arasında açık kalıyor. Bu sayede hafta içi mesaide olan vatandaşlar ile sınavlara hazırlanan öğrenciler kütüphaneden daha fazla yararlanma imkânına sahip oluyor. Kütüphane Atatürk İlkokulu karşısında Aliağa Belediyesi Sosyal, Kültürel ve İdari İşler Müdürlüğü hizmet binasının giriş bölümünde hizmet veriyor.



Birçok dünya ülkesinde uygulanan ’Dewey On’lu (kitap konu sınıflama) sistemi tekniğine göre düzenlenerek okuyuculara hizmet veren kütüphanenin kitap zenginliği yeni yayınlarla destekleniyor. Dünya edebiyatının seçkin eserlerinin yer aldığı kütüphane, akademik okuma ve araştırmalara imkân tanıyor. Modern ve konforlu iç dizaynıyla vatandaşlarına hizmet veren Nadir Nadir Kütüphanesi’nin dış çehresi de yenilenirken üyelik kartları da optik okuyuculu manyetik kartlar ile değiştirilecek.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 09:55
  1. kitap
  2. kültür

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