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Aliağa’nın altın çocuğu Doğan Egecan başarıya doymuyor

Aliağa’nın karatedeki milli sporcusu Doğan Egecan Tercan, Çanakkale’de düzenlenen turnuvadan başarıyla döndü.

25 Temmuz 2019 Perşembe 14:33
Aliağa’nın altın çocuğu Doğan Egecan başarıya doymuyor

Aliağa’nın karatedeki milli sporcusu Doğan Egecan Tercan, Çanakkale’de düzenlenen turnuvadan başarıyla döndü.


Katıldığı turnuvalardan başarılı sonuçlar ile dönen Doğan Egecan Tercan, Çanakkale’de 19-20-21 Temmuz 2019 tarihlerinde düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Anma Uluslararası Karate Şampiyonasında Aliağa’yı temsil etti. Turnuvaya, Aliağa Demirspor adına katılan 2008 doğumlu Tercan, +50 kiloda katıldığı turnuvada üstün bir performans göstererek ikinci oldu.


Kürsüye çıkma başarısı göstererek Aliağa’nın bir kez daha gurur olan Tercan, 23-25 Ağustos 2019 tarihlerinde Rize’de yapılacak olan Karadeniz Uluslararası Karate Turnuvasına da milli takım adına katılacak.


Aliağa’nın karatedeki altın çocuğu Tercan, daha önce minik yıldızlarda Türkiye Şampiyonu ve Sırbistan’ın Belgrad şehrinde 23’üncüsü düzenlenen Balkan Çocuklar Şampiyonasında Balkan üçüncüsü olmayı başarmıştı.


Doğan Egecan Tercan’ın gelecekte çok daha büyük başarılara imza atacağını belirten Aliağa Demir Spor Kulübü Karate Antrenörü Nezahat Aksu, “Doğan Egecan Tercan, yeteneği ile çalışma disiplinini bir arada tuttuğu sürece çok daha önemli başarılar elde ederek Aliağa’yı en iyi şekilde temsil etmeye devam edecektir” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 14:33
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