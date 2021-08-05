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Gündem Aliağa’da yangın kontrol altına alındı
Gündem

Aliağa’da yangın kontrol altına alındı

İzmir’in Aliağa ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 23:42:00 -
Aliağa’da yangın kontrol altına alındı

Yangın, akşam saat 18.00 sıralarında Eski Karaköy Mahallesi’nde bulunan Güzelhisar Barajı yakınlarındaki makilik alanda çıktı. Alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 arazöz, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesine bağlı 2 arazöz ve Aliağa Belediyesi iş makineleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangının kontrol alındığı bildirildi.

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