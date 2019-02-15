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Aliağa’da miniklere özel oyun

İzmir’de, Aliağalı çocuklar için birbirinden eğlenceli kültür sanat etkinlikleri gerçekleştiren Aliağa Belediyesi, "Çocuklar İçin Tiyatro Pazarı" etkinlikleri kapsamında, 17 Şubat 2019 Pazar günü "Renkli Balık Yeni Dünyalar Kaşifi" isimli çizgi kukla tiyatrosunu minik izleyicisiyle buluşturacak.

15 Şubat 2019 Cuma 15:40
Aliağa’da miniklere özel oyun

İzmir’de, Aliağalı çocuklar için birbirinden eğlenceli kültür sanat etkinlikleri gerçekleştiren Aliağa Belediyesi, "Çocuklar İçin Tiyatro Pazarı" etkinlikleri kapsamında, 17 Şubat 2019 Pazar günü "Renkli Balık Yeni Dünyalar Kaşifi" isimli çizgi kukla tiyatrosunu minik izleyicisiyle buluşturacak.


Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’na kurulan ısıtmalı geçici gösteri merkezinde sahnelenecek olan oyun, çocuklara tiyatro keyfi yaşatacak. Aliağalı çocuklar, her anı eğlence dolu oyunu 13.00 ve 15.00 seanslarında ücretsiz olarak izleyebilecek. Oyun sonrasında çocuklara; pamuk helva, süt ve kek ailelere ise çay ve su ikramlarının yapılacağı belirtildi.


Tiyatronun yanı sıra çocukların büyük bir keyifle izlediği sihirbaz ve animasyon gösterileri de, çocuklara eğlenceli dakikalar yaşatacak.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 15:40
  1. sanat
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