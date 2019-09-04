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Aliağa’da 16 bin 557 öğrenci ders başı yapacak

Aliağa’da yaz tatilinin ardından okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri dahil toplam 16 bin 557 öğrenci 9 Eylül Pazartesi günü ders başı yaparak yeni eğitim öğretim yılına "Merhaba" diyecek.

04 Eylül 2019 Çarşamba 18:11
Aliağa’da 16 bin 557 öğrenci ders başı yapacak

Aliağa’da yaz tatilinin ardından okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri dahil toplam 16 bin 557 öğrenci 9 Eylül Pazartesi günü ders başı yaparak yeni eğitim öğretim yılına "Merhaba" diyecek. Yeni eğitim yılında Aliağa’da 62 okulda bin 285 öğretmen görev yapacak.



Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) resmi takvimine göre okullar bu yıl 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Uygulanacak olan yeni sisteme göre öğrenciler 18-22 Kasım tarihlerinde ara döneme girecek. İlk yarı dönem 17 Ocak 2020’de tamamlanacak ve 16 günlük yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında olacak. 2019/2020 eğitim ve öğretim yılı 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanacak ve 11 haftalık yaz tatili başlayacak.



Bayhan’ın yeni eğitim yılı mesajı


2019-2020 eğitim-öğretim yılının tüm öğrenciler ve öğretmenler için başarılarla dolu geçmesi temennisinde bulunan Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, yeni eğitim yılı için şunları söyledi: “Yönetici, öğretmen, eğitim çalışanları ve velilerimizin ortak amacı; Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün; ‘muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak’ ülküsü ile Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi ışığında, evlatlarımızı geleceğe hazırlamaktır. Bu ortak amaç için birbirimizin elinden tutacak, birlikte yürüyecek, birlikte çalışacak, birlikte üretecek ve birlikte başaracağız. Bu duygu ve düşüncelerle, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının 1. döneminin; Aliağa’mıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 18:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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