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Gündem Aliağa'da 1 işçi hayatını kaybetti! KOÇ Holding'e ait TÜPRAŞ'tan taziye açıklaması
Gündem

Aliağa'da 1 işçi hayatını kaybetti! KOÇ Holding'e ait TÜPRAŞ'tan taziye açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-05-03 18:58:00 - 2024-05-03 19:08:27
Aliağa'da 1 işçi hayatını kaybetti! KOÇ Holding'e ait TÜPRAŞ'tan taziye açıklaması

İzmir Aliağa'da bulunan TÜPRAŞ rafinerisinde yıkılan bir bacanın tamiri sırasında 21 yaşındaki Barış Taşçı isimli işçi, yüksekten düşerek hayatını kaybetti. TÜPRAŞ'tan üzücü olaya ilişkin açıklama geldi.

Kaza bu sabah saatlerinde gerçekleşti. Yıkılan bacanın onarımı için çalışan Barış Taşçı, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek düştü ve ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulans ekipleri tarafından Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taşçı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TÜPRAŞ yönetimi üzücü kazanın ardından açıklamada bulundu.

TÜPRAŞ'ın açıklamasında, kazaya ilişkin başlatılan soruşturmanın takipçisi olunacağı ifade edildi:

İzmir Rafinerimizde, gayri faal olan ham petrol ünite bacasının yıkım işlerinde faaliyet gösteren tedarikçimiz GNG şirketi bünyesinde görev yapan çalışma arkadaşımız Barış Taşçı’yı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Yapılan çalışma esnasında yüksekten düşerek yaralanan arkadaşımıza ilk müdahalesi acil durum ekiplerimiz tarafından yapılmıştır. Derhal Aliağa Devlet Hastanesi’ne sevk edilen arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef yaşamını yitirmiştir. İlgili kurumlar tarafından kazaya ilişkin soruşturma başlatılmıştır. Sürecin takipçisi olacağımızı duyurur, hayatını kaybeden çalışma arkadaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz.
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